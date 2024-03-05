天災不影響收成？陸連續9年保持糧食產量　官方打包票不可能造假

▲ 大陸今年糧食產量保持1.3兆斤以上，該數據連續維持9年，被外界質疑天災不影響收成？（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李強今（5）日提出政府工作報告指出，今年糧食產量要保持1.3兆斤以上，該數據連續維持9年以上，引起外界質疑長年天災可能影響糧食生產週期減產？大陸農業農村部部長唐仁健特地強調，「我們的糧食產量數字是真實可靠、完全可信的。」包括有衛星遙感技術的國家都能掌握得清清楚楚，作假報數不可能。



大陸十四屆全國人大二次會議首場「部長通道」今下午集中採訪活動舉行。出席有科學技術部部長陰和俊、水利部部長李國英、農業農村部部長唐仁健、國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓接

外界針對今年政府工作報告提出今年糧食產量要保持1.3兆斤以上，該數據已經連續保持9年以上，有質疑聲音。唐仁健首先承認，去年確實遭遇頻繁的極端自然災害，夏收時節的那場雨，盛夏時候華北東北的嚴重洪澇，還有西北的局部乾旱。

唐仁健指出解決方法，「以秋補夏，糧食總產量達到13908億斤，比上年增產了177億，再創歷史新高。」人均糧食佔有量達到493公斤，比上年增加7公斤， 高於國際公認的400公斤安全線。

▲ 大陸農業農村部部長唐仁健四點澄清糧食產量造假疑慮。（圖／翻攝央視）

「我可以負責任的告訴大家，我們的糧食產量數字是真實可靠、完全可信的。」唐仁健強調。

他表示，第一，糧食統計是由國家統計局按照他們的法定職責，通過在各地的直屬直管調查總隊，按嚴格程序抽取了大量的樣本，最後按當季實割、實收、實產的數值計算出來的，這個數字各級黨委政府、農業部門都是無法干預和影響的。

第二，過去傳統觀念認為糧食生產減產有週期。傳統的生產技術條件下，確實可能有，經過多年努力，現在農業的裝備條件、抗災能力都已具備。三大主糧都基本實現了機械化，比如小麥95%以上都是機收，現在一台機器頂過去100個勞動力。此外，現在的水利條件也大大改善。

第三，糧食是剛需品必需品，只要供應量少了，一定會反映在市場和價格上。唐仁健說，「從大家的實際感受來說，疫情防控三年、烏克蘭危機發生的這些年，我們周邊什麼時候聽說過哪個市縣、哪個地方向中央申請過緊急調糧？」

第四，現在科技非常發達，哪個國家種了多少糧、收了多少糧，只要有衛星遙感技術的國家都能掌握得清清楚楚，想大面積去作假去報這些數是不可能的，也是黨中央國務院決不允許。