農業部擬設農漁民子弟獎學金　每學期2萬「最快113學年實施」

▲農業部代理部長陳駿季（右）到立院備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部從今年2月起實施「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，就讀私立大專校院每學年可減免3.5萬元，高中職也取消排富條款，全面免學費。立委邱議瑩、陳亭妃等人今在立院經濟委員會指出，農業部農漁民助學金有排除條款，只要領取教育部獎勵措施，就無法再申請助學金，影響權益。農業部表示，將另外規劃獎學金方案，只要成績達標，可領2萬元獎學金。

立法院經濟委員會今邀請農業部進行業務報告。民進黨立委邱議瑩、陳亭妃等人質詢指出，農業部提供的農漁民助學金和教育部獎勵措施產生排擠。邱議瑩說，多數農漁民子弟念私立大學居多，很多農漁民子弟選擇教育部方案後，就無法再申請農業部的助學金。陳亭妃也說，每年申請助學金的農漁民子弟都有4萬人以上，要求農業部盡快擬訂配套方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部代部長陳駿季表示，已研議相關配套，預計2個月內提出，初步規畫除了保留原本的助學金方案外，另再增加獎學金方案，方案規劃後就會報行政院實施，希望可以在新的學年度實施。據農業部初步規劃，獎學金方案會以學業成績為主，必須達一定門檻才可申請，預計每學期核發2萬元。