　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農業部擬設農漁民子弟獎學金　每學期2萬「最快113學年實施」

▲農業部代理部長陳駿季到立院備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部代理部長陳駿季（右）到立院備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部從今年2月起實施「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，就讀私立大專校院每學年可減免3.5萬元，高中職也取消排富條款，全面免學費。立委邱議瑩、陳亭妃等人今在立院經濟委員會指出，農業部農漁民助學金有排除條款，只要領取教育部獎勵措施，就無法再申請助學金，影響權益。農業部表示，將另外規劃獎學金方案，只要成績達標，可領2萬元獎學金。

立法院經濟委員會今邀請農業部進行業務報告。民進黨立委邱議瑩、陳亭妃等人質詢指出，農業部提供的農漁民助學金和教育部獎勵措施產生排擠。邱議瑩說，多數農漁民子弟念私立大學居多，很多農漁民子弟選擇教育部方案後，就無法再申請農業部的助學金。陳亭妃也說，每年申請助學金的農漁民子弟都有4萬人以上，要求農業部盡快擬訂配套方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部代部長陳駿季表示，已研議相關配套，預計2個月內提出，初步規畫除了保留原本的助學金方案外，另再增加獎學金方案，方案規劃後就會報行政院實施，希望可以在新的學年度實施。據農業部初步規劃，獎學金方案會以學業成績為主，必須達一定門檻才可申請，預計每學期核發2萬元。

ET快訊
力積電赴印度蓋晶圓廠　黃崇仁爆料：蔡總統叫我去
越南最大規模詐騙　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐判死
快訊／李強答記者問走入歷史！　陸兩會「不再舉行」總理記者會　
快訊／大S罕露面「全身黑包緊」！　緊牽具俊曄哀悼小S公公
一家5口車禍4死　9歲兒倖存：我們天堂再聚，別再丟下我好嗎
遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙、巴西介入
小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命
活青蛙「身體長蘑菇」　科學家震撼：全球第1次發現
快訊／大港女神揭曉　滿島光首次登台獻唱
饒舌歌手染HPV「濫交73砲友」！激戰床照瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南安平　崑大時尚系登德陽艦演出「軍艦甲板時尚秀」　

保母喊價「端午中秋6萬7」　原因掉下巴！媽傻：脫離社會太久嗎

銷售53年！明治1經典糖果要停賣了　網急喊：快囤貨

13歲兒被鄰居告竊盜！律師「喊3萬」陪去警局：會被關　母嚇壞了

愛愛後突被男友罵「婊子」！妹子超傻眼　網笑翻：重修國文課？

南跑道維修提早公告仍大塞機！桃機曝原因　下半年換北跑道歲修

玻璃娃娃妻求大神P圖截肢夫　「超多婚紗照」暖炸：是世紀真愛

農業部擬設農漁民子弟獎學金　每學期2萬「最快113學年實施」

小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命

台婚攝「狂拍泰國路人」毒舌嘴爆！連男廁尿尿都拍　全場炸鍋

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

台南安平　崑大時尚系登德陽艦演出「軍艦甲板時尚秀」　

保母喊價「端午中秋6萬7」　原因掉下巴！媽傻：脫離社會太久嗎

銷售53年！明治1經典糖果要停賣了　網急喊：快囤貨

13歲兒被鄰居告竊盜！律師「喊3萬」陪去警局：會被關　母嚇壞了

愛愛後突被男友罵「婊子」！妹子超傻眼　網笑翻：重修國文課？

南跑道維修提早公告仍大塞機！桃機曝原因　下半年換北跑道歲修

玻璃娃娃妻求大神P圖截肢夫　「超多婚紗照」暖炸：是世紀真愛

農業部擬設農漁民子弟獎學金　每學期2萬「最快113學年實施」

小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命

台婚攝「狂拍泰國路人」毒舌嘴爆！連男廁尿尿都拍　全場炸鍋

台南安平　崑大時尚系登德陽艦演出「軍艦甲板時尚秀」　

Whoscall年度報告出爐　璀繳水電、小額借貸成詐騙隱患

重機沒保險挨罰？陳為民收「監理站罰單」開罵　證據曝光被揪1細節打臉

15歲跆拳少年比賽完拖行李走夜路　貼心舉動讓巡警載他回家

關穎下衣失蹤洩逆天美腿！　學小孩趴沙發POSE太犯規…網：美炸了

力積電赴印度關鍵　黃崇仁曝「蔡總統叫我去」

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

陳勢安「走心設計」深V露胸肌　新專輯藏驚喜翻唱

邊荷律、李丹妃加入兄弟啦啦隊　峮峮第一時間追蹤限動轉發

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

桃機等4小時航班取消　他崩潰：家人全在仙台

久久刷一次存摺！他看「存款破百萬」慌了

《小學堂》小西瓜近況曝！網驚：變太漂亮

優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

明回暖「周二熱如夏」　氣象署：周四迎冷氣團高溫剩15度

才叫爸媽688入場「台積電狂飆714」　全家嗨爆

麥當勞「薯條」改配方？釣一票員工揭原因

屁孩「想當迴轉壽司」躺電扶梯狂轉

資深員工沒上班照領12萬！老闆聽原因傻眼

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

更多熱門

相關新聞

北市特教生衝講台毆打老師　教育局：將提供老師慰問金

北市特教生衝講台毆打老師　教育局：將提供老師慰問金

台北市某高中一名男學生，疑似因為不滿科任老師管教，在課堂間情緒失控，衝上講台對老師吐口水、怒飆髒話並出拳毆打，導致該名科任老師身上多處紅腫受傷。北市教育局今表示，該生為特教生，目前由家長同意在家學習及照顧，待情緒穩定後再返校上課；另對於受傷老師也會依法給予受傷慰問金。

東海大學獎學金搶人　新生最高20萬

東海大學獎學金搶人　新生最高20萬

華梵再推新生獎學金抵十萬學雜費！繁星與申請入學最高再加3萬

華梵再推新生獎學金抵十萬學雜費！繁星與申請入學最高再加3萬

女兒帶男友回家竟鎖房門　媽放大絕把門鋸了

女兒帶男友回家竟鎖房門　媽放大絕把門鋸了

輔大藍易振校長　獲頒獎章

輔大藍易振校長　獲頒獎章

關鍵字：

教育農業獎學金農漁民排擠

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面