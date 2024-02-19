花蓮農業肥料補助啓跑！3 ／1～29申請　每公頃2200元配送到家

▲花蓮農業肥料補助，每公頃2200元配送到家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自民國99年起開辦農用肥料補助，凡設籍於本縣且實際從事農業生產、種植作物之農民，每公頃耕地提供新台幣2,200元的補助資材額度，讓農民兌換所需的農用肥料，並由縣府委託業者配送到家。

縣長徐榛蔚說明，今年度農業資材補助自3月1日開始受理申請，至3月29日截止，逾期將不予受理，預計11月展開發放作業，請符合補助資格的農友，於受理申請期限內，攜帶身分證明文件正本、印章及土地相關證明文件，至土地所在的鄉（鎮、市）公所申請，如若有任何疑義可逕洽各鄉（鎮、市）公所或本府農業處農政科查詢。

處長陳淑雯補充說明，依據「花蓮縣農業資材補助辦法」，如有非法占用公有土地、參加造林計畫、原住民保留地禁伐補償等土地，均不列入本計畫補助範圍。參加當年度任一期作「綠色環境給付計畫」辦理綠肥、景觀作物及其他生產環境維護給付休耕者，依面積核給二分之一補助額度。

陳淑雯提醒，部分申請農友為非土地所有權人，申請的土地如涉及承租國有土地時，除了應該依照契約規定，避免轉租、轉讓等違法情形外，受理公所如認有必要時，得指定申請人檢附相關文件，如土地委託經營契約書、租賃契約書或土地使用同意書（擇一；如有需要應檢附內地號、分管契約(圖）或相關證明文件。未攜帶證明文件者，應於申請補助期限截止前補件，未補件者，將無法申請農業資材補助。

推動農業淨零碳排、永續農業為花蓮縣政府重要政策目標之一，為鼓勵農友多使用國產有機質肥料，友善農業生產環境，降低經營成本，花蓮縣政府除實施多年的「農業資材補助計畫」外，自今年起，針對農糧署「國產有機質肥料」再加碼補助每公斤1元，每公頃最高補助6公噸，即6,000元。

為簡化行政流程，農友依照農糧署補助作業方式，備妥所需資料向輔導單位一次申請即可，無須另外申請，有意申請國產有機肥料補助的農友，可向在地農會、公所、合作社等輔導單位洽詢，或有疑義事項，也可洽縣府農業處農政科。