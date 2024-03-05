▲台北車多，若要停車也要花不少時間。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北人比較能走路？近日有網友發文分享，他先前去台南出差，與好友相約在距離飯店約1公里的餐廳吃飯，因為他在飯後決定走路回飯店，因此好友就說台北人很能走路。與此同時，他就想知道台北人是不是真的特別能走？貼文曝光後，掀起討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「台北人是不是比較能夠走路」為標題發文，提到他先前去台南出差時，與好友約在距離飯店1公里的餐廳吃飯。吃完飯後，好友本來要開車載他回飯店，但他心想著可以順便運動，所以便婉拒對方好意，說他走路即可。

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好友聽到後，便說台北人比較能走路！而原PO想了想，就好奇對中南部人來說，是不是台北人真的都比較能走路？台北人也這麼覺得嗎？

▲台北人很能走路？（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「走路40分鐘內都算我家附近」、「而且台北人走路快」、「真的，我住在台北的時候，走路半小時可以到的地方都用走的」、「以前住台北真的走個40、50分鐘都覺得還好」、「好像是這樣欸」。也有網友分享，「在南部，路口3分鐘的7-11都要騎機車」。

還有網友點出2個可能原因，「單純台北的人行設施比較完善」、「台北人行道最多」、「台北市人行道比較有規畫，比較適合走路」、「台北機車也方便，但不方便停車，你找車位的時間走路+搭大眾交通可能都到了」、「台北就是走路搭捷運，沒車位把車弄出門麻煩」、「在台北因為停車很麻煩，距離不遠乾脆走路或騎YouBike」、「看地方吧，北市一堆地方機車很難停，1公里左右還不如用走的」、「30分鐘內用走或是搭車，因為騎車或開車找車位的時間更多」。