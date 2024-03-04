《小學堂》小西瓜近況曝！網驚呆「變太漂亮了吧」狂讚側臉

▲小西瓜近況曝。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

《百萬小學堂》是2008年～2013年的節目，多位小學生智囊團成員令人印象深刻，其中小西瓜（廖書嫻）2017年以學測74級分錄取長庚大學中醫系，3年前曾上益智節目《全民星攻略》挑戰答題。最近，她受學霸YouTuber「Kelly」邀請一起拍片，就有網友看了驚呼，「也變太漂亮了吧！」讚嘆不已。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「小西瓜也變太漂亮了吧！」貼出學霸YouTuber「Kelly Tsai」3日的影片，主題是邀請小西瓜PK小學考題、爆料當年往事。原PO就不禁大讚，「小西瓜上YTer頻道的訪問，她也變太漂亮了吧！」

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▲小西瓜（中）上Kelly的頻道。（圖／翻攝自YouTube／Kelly Tsai）

聽到小西瓜曝近況，現在就讀中醫系第七年，原PO更不禁讚嘆，「又聰明又漂亮，也太OP了吧！」看到貼文後，有人也直呼，「我可以」、「臉瘦了」、「後面算數學題，轉側面真厲害（側臉很好看）」、「小西瓜可愛」、「小西瓜好美～」

▲有網友讚小西瓜（左）側臉很好看。（圖／翻攝自YouTube／Kelly Tsai）

小西瓜在片中分享加入小學堂的契機，當時製作團隊到學校裡發傳單，找有興趣錄影的小朋友，她覺得很有趣就報名。甄選的時候有先寫一張考卷，並錄一段自我介紹，「其實我覺得可能他們考試是一回事，更看重你在鏡頭前的發言。」

她還首度透露綽號取作「小西瓜」的原因，原來跟小學羽毛球球隊有關係，當時球隊老師覺得她長得矮矮的，可以叫「小冬瓜」，她直搖頭笑呼「太難聽了，那小西瓜好了」。另外，目前她是長庚大學中醫系七年級，正在實習中。