回飯店路程1公里　台南人想載他！曝「南北部1差異」全場有感

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

走路習慣南北有差異？有網友表示，去年去台南出差，順便約朋友吃飯，找了一間離飯店將近1公里的餐廳，吃完後友人要開車送他回飯店，不過原PO打算用走的就好，朋友就回「對喔！你們台北人比較能走路！」事後，原PO也好奇，「是不是對中南部的人來說，台北人是不是都比較能夠走路？」引發話題。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「台北人是不是比較能夠走路？」去年到台南出差，順便找朋友吃飯，約在離飯店將近1公里的餐廳，「吃完後，朋友說要開車載我回飯店，我說我走路就好，順便當運動」，朋友則回「對喔！你們台北人比較能走路！」

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聽到朋友這句話，原PO就好奇，「是不是對中南部的人來說，台北人是不是都比較能夠走路，特別是那種一走就可以走1、2公里的」，不禁發問「不曉得身為台北人的你，是不是真的特別能走路；而身為中南部的你，是不是連100公尺也懶得走呢？」

貼文一出，許多人也超有感，「我住台南基本500公尺內走路，超過就市區內騎機車、出市區就開車」、「我媽也這樣講，台北住久了，真的2公里內幾乎都用走的比較快」、「而且台北人走路快」、「在台北可以走15-20分鐘的路程採買；在南部，路口3分鐘的7-11都要騎機車」、「南部人冬天可以走超遠，但夏天無法。」

有網友則表示，「台北的人行設施比較完善，中南部尤其縣區跟台南，人行道不是完全沒有就是像越野賽，怎麼走」、「推人行道較完善，離開台北每次走路都感覺有生命危險」、「台北停車那麼麻煩，不算太遠的距離當然走路居多」、「台南還真的是這樣XD，不過我台南人超愛走路。」