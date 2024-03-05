12歲女到朋友家玩被下藥　對方父親「逼喝加料飲」趁熟睡偷偷靠近

▲一名女孩凌晨發訊息給媽媽求救，稱「我覺得我不安全，請過來接我（哭臉），拜託」。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄勒岡州一名57歲父親趁著12歲女兒帶朋友們回來過夜之際，對3名未成年人下藥，把加料的芒果果昔給她們喝下，接著趁孩子們迷迷糊糊睡著時，躡手躡腳靠近，把手放在她們的鼻子旁確認是否還醒著。這名男子近日自首，但拒不認罪。

紐約郵報報導，這起事件發生在2023年8月，那一晚12歲女兒帶著朋友到家裡玩，一行人看了電影，接著57歲男子邁登（Michael Meyden）就拿出芒果果昔。只不過果昔早已經被他加入苯二氮泮類安眠鎮靜劑（benzodiazepine），飲料明顯可見白色物體，即便有孩子表明不想喝，但他仍堅持要女孩們喝下。

女孩們喝下加料果昔之後，開始變得昏昏沉沉、眼皮很重，部份的人陷入昏睡。邁登隨後多次前往女孩們睡覺的房間，站在她們旁邊很長一段時間，移動女孩手臂、身體，還把手指放在她們的鼻子旁，確認是否真的睡著。

這一切讓當時沒有睡著的女孩當場嚇壞，擔心邁登可能會做出什麼事情。其中一人在凌晨1時45分左右發訊息給媽媽求救，稱「媽媽請來接我，就說家裡有緊急情況。我覺得我不安全，可能無法回應，但請過來接我（哭臉），拜託！拜託！！」

這名女孩後來求救成功安全返家，其他家長也來接孩子，但依據法律文件，邁登當時並不願意讓家長們進入房間，稱孩子們正在睡覺。事發後，3名女孩都被檢測出苯二氮泮類藥物陽性。警方並未推測邁登的犯案動機。

邁登面臨在他人身上使用管制類物質等指控，並於2月28日在克拉克默思監獄自首，但在克拉克默思巡迴法庭上拒不認罪。