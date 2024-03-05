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公開長壽秘訣！美國第一人瑞經歷世界大戰、新冠　享嵩壽116歲

▲▼切卡雷利高齡116歲，是鎮上的知名人物。（圖／翻攝自pressdemocrat）

▲切卡雷利高齡116歲，是鎮上的知名人物。（圖／翻攝自pressdemocrat）

記者羅翊宬／綜合報導

1908年在美國加州森林小鎮誕生的切卡雷利（Edith Ceccarelli），生前是美國在世最為年長的人瑞，今年2月22日與世長辭，去世兩周前才歡慶116歲生日，她出生時美國由老羅斯福擔任總統、至於中國則由清朝慈禧太后主政，人生中經歷了兩次世界大戰、西班牙大流感、新冠肺炎，而她也曾公開長壽秘訣，包括晚餐前喝一杯紅酒。

根據《紐約時報》，身為超級人瑞的切卡雷利曾是美國在是最年長者、僅次於西班牙人瑞布拉尼亞斯（Maria Branyas，117歲0天）的世上第二年長者，1908年2月5日誕生於加州門多西諾縣被森林環繞的山谷小鎮威利茨（Willits），父母皆為義大利移民，而她在家中7名兄弟姊妹排行老大，父親曾是伐木工人和鐵路工人，父親1916年在鎮上開了一間馬具雜貨店。

人生長達116年的切卡雷利，其實與其他高齡者一樣經歷親朋好友們的生離死別，也曾經歷「白髮人送黑髮人」的痛，包括她的養女於2003年身故，享年64歲，此後她還活得比6個弟妹和3個孫女更久，她們都在40多歲時死於一種遺傳疾病。

切卡雷利一生中都住在小鎮威利茨，25歲時嫁給了高中時的男友基南（Elmer Keenan），基南曾在The Press Democrat擔任排字工，兩人之後搬至聖羅莎，並在當地領養一名女兒，1971年基南退休後才又搬回威利茨，1984年基南過世後，她於2年後與查爾斯（Charles Ceccarelli）再婚，但查爾斯同樣於4年後過世。

報導指出，高齡的切卡雷利儼然成為小鎮威利茨的大明星，鎮上居民每年都會舉辦派對為切卡雷利慶生，她經常圍著彩虹圍巾、戴著珍珠項鍊，和500名前來慶生的人一起跳華爾滋，在這充滿人情味且緊密團結的小鎮上，她不會錯過舞會。

切卡雷利曾經在生前分享過長壽秘訣，其實這個秘訣是每一位普通人都能夠輕鬆做到，並非只限達官顯貴才有可能如此長壽。她表示，晚餐時喝一杯紅酒，不抽菸、不嗜酒、認真工作、誠實待人，且不去介入和自己不相關的人事物、避免與他人起爭執，才是輕鬆快樂且長壽的秘訣。

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