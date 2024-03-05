加州怪獸暴風雪積雪超過3公尺　職員「挖隧道」才能上班

▲美國加州內華達山脈遭強勁暴風雪襲擊，積雪深達3米。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

美國加州內華達山脈上月29日遭怪獸級冷風暴侵襲，迎來本季末最嚴重暴風雪，部分地區積雪超過3公尺，滑雪勝地員工要挖隧道才能抵達公司門口。國家氣象局警告，新一波冷風暴即將登陸，預計降雪將持續至當地5日傍晚。

美聯社報導，強力暴風雪自2月29日襲擊太浩湖（Lake Tahoe），暴風雪警報範圍覆蓋超過300英里的山區，80號州際公路（I-80）和其他道路受阻及封閉，超過2萬4000個家庭和企業因此停電，多座滑雪勝地也被迫關閉2天。

其中坐落在雷諾（Reno）以西46英里山峰、海拔7000英尺的Sugar Bowl滑雪場記錄到本次風暴最高降雪量，辦公室門前積雪深度超過10英尺（3公尺），職員必須先挖出幾英尺的隧道，穿過隧道才能抵達前門。然而當他們費盡千辛萬苦終於進到辦公室，走到2樓打開另一扇門，看到的卻是另一堵從地板到天花板的雪牆，讓他們哭笑不得將此景分享到社交平台X與網友分享。

20-24" overnight. We got some digging to do. pic.twitter.com/sYFX1Zblqr — Sugar Bowl Resort (@sugarbowlresort) March 2, 2024

加州公路巡邏隊指出，從太浩湖以西到唐納山頂（Donner Summit）的80號州際公路於當地4日晚間重新開放，不過車輛輪胎須配備雪鍊或雪胎。據PowerOutage.US數據，截至4日因大雪中斷的電力已基本恢復，不過仍有7500名客戶無電可用。

美國國家氣象局（NWS）表示，一個新的、強度較低的風暴系統已於4日晚間登陸，可能帶來階段性的中度降雪，預計將持續到5日晚間。