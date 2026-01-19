　
社會焦點

女神同台｜前最美檢座樂樂「治裝費曝光」　Fumi阿姨聽了倒抽一口氣

者劉邠如／台北報導


樂樂律師和Fumi阿姨，受《ETtoday》邀請，首度兩位女神同台。樂樂律師日前自爆持黑卡，還給太座一張，反嗆酸民「你要是擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太」。由於黑卡門檻超高，據傳要年消費達台幣750萬。也讓人好奇樂樂家「財力驚人」是否是傳說中的「富二代」？而她也鬆口透露了治裝費，一個月要花5至10萬，讓同場的Fumi阿姨聽了，忍不住倒抽一口氣，讚嘆霸氣！


黑卡門檻超高　家裡「還夠用」

前「最美檢察官」陳漢章去年8月辭去公職，轉換跑道成為律師，雖然不少人替她開心「更可以做自己」，但也有不少酸民閒言閒語，意見很多，還有人假意說是替她老婆孩子擔憂，讓樂樂律師一度發文回擊酸民，強調他的家庭氣氛和諧，妻子不用工作是基本，「你要是擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太，並且搞定你自己的生活再說！」

不過根據非官方說法，美國運通「黑卡」的持卡門檻高。一年需要刷滿25萬美金(約新台幣750萬元)以上，才能維持會員資格，換算下來一個月平均需要刷新台幣62.5萬元，根本非常人所能負擔。

而樂樂被問到是否家境優渥是令人稱羨的「富二代」？樂樂則笑回：「也沒有到富二代的程度啦，就家裡還不錯，但沒有到真正巨富那種程度，還夠用啦。」

▲樂樂。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

▲樂樂穿搭精緻，號稱一季「穿搭不重複」。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

每月治裝費5-10萬　Fumi乍舌
而談到穿搭，樂樂則透露近期治裝費已經「變少了」比過去節約很多，「大概每月5萬到10萬」！但這樣的治裝費，讓一旁的Fumi乍聽，仍倒抽一口氣，反應讓現場笑聲一片。

樂樂解釋，主因是現在會選擇有質感的衣服，因而也不會只穿一次，所以每季衣服雖多、能看起來「天天不重複」。但其實拉長時間看「年度還是會重複的」，但只要搭配得宜就不浪費，也有效果，「錢能花在刀口上」。


名人壓力大：逛街麻煩　「去了不買不好意思」
此外樂樂也坦言，自從她爆紅後，逛街也變得有壓力，「大家都認識我，包括專櫃小姐也認識，那你去不買也不好意思」。因此她也因而不能再光是純逛街只看不買，「去就是要買了」，否則也擔心被人說閒話。但衍生的購物壓力，也讓她相比過去，沒那麼愛外出。

而一聊到這「名人逛街，不得不買」的壓力，Fumi阿姨在一旁也點頭如搗蒜。

樂樂也表示，除了這樣的壓力外，外出逛街因到處都會有人緊盯，甚至拿手機隨手會偷拍上傳社群，因而也讓自己每次出門都要非常注重儀態，不但要注意妝容，連走路姿勢都要想清楚，可謂是全程「精神緊繃」。因而現在多半喪失了過去隨便逛逛的樂趣，寧可低調點，也不想隨意外出。

▲樂樂。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

▲樂樂因穿搭風格甜美精緻，當初在學姊建議下開社群分享穿搭，也是不少女孩喜愛的穿衣指標。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

01/17 全台詐欺最新數據

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

有「最美檢察官」之稱的前檢座、樂樂律師接受《Ettoday》邀請接受專訪。她在節目中坦承，40歲以前的人生幾乎都在迎合他人眼光，因為過去從小被父母要求「做堂堂正正的男子漢」，工作上考司法官也只是為了給爸媽交代，直到日本京都一年解放自我，才下定決心不再壓抑自己，否則原本自己也是帶著自己對身分認同的疑惑，本以為要將秘密「帶進棺材裡」，都不能向外人訴說！

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

跨性別者、間性人「免役改替代役」　人權會籲國防部、內政部暫緩

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

