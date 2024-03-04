新北行動治理前進中和　侯友宜：中央地方攜手解決大小問題

▲新北行動治理前進中和，侯友宜要與里長共同解決地方大小問題。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行動治理腳步不停歇！新北市長侯友宜今（4日）下午率市府團隊至中和區與里長座談，傾聽民意。會議中針對交通疏導、道路養護、污水下水道工程進度等議題進行討論。侯友宜強調，中和區人口稠密，交通問題一直是民眾最關心也最迫切需解決的，責成市府團隊加速改善交通瓶頸及規劃停車空間，盼早日解決當地交通問題。

關於中興街至中正路及景平路是否恢復單向車道，侯友宜表示，民眾的生命安全永遠是市府最首要的考量，雖目前交通局已有增設車道縮減、停車再開和禁止會車等標誌標線，但仍應與附近里民溝通凝聚共識，侯友宜指示交通局將本案列為專案管理，透過說明會向里民們詳盡溝通，為市民的交通安全把關。

▲侯友宜於會中聽取基層里長意見、關心地方需求。

里長們也關注污水下水道工程進度，水利局長宋德仁表示，第三期實施計畫共分4個工程標分年分區執行，現正進行第一標細部設計階段，計畫期程為2024至2032年，完工後將嘉惠中和南勢地區一帶市民；對於前期計畫範圍內未能施作的地點，水利局將併入第三期第一標工程重啟研議施作，預計今年底上網招標。

此外，針對里長提出瓦磘溝沿線土地綠帶開發維護管理及劃設機車停車格議題，侯市長特別指示水利局及區公所與里長共同會勘，盼盡可能滿足民眾需求。

本次會議中也提出12項提案，針對市民活動中心空間、停車場興建及優惠、劃設機車停車格等議題進行討論，相關局處也逐一回覆。侯友宜強調，里民的小事就是市府的大事，感謝里長們反映民眾聲音，並叮囑市府團隊務必與里長並肩合作，讓中和地區在里長與市府團隊的共同努力下變得更好。

民政局長林耀長表示，中和區自2019年啟動行動治理至今共計提案191案，已完成166案，會中未及提出的案件，後續也可提供書面資料，由區公所彙送市府相關單位，市府團隊持續以積極的態度解決市民反映的大小事。