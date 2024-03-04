　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北行動治理前進中和　侯友宜：中央地方攜手解決大小問題

▲新北行動治理前進中和。（圖／新北市民政局提供）

▲新北行動治理前進中和，侯友宜要與里長共同解決地方大小問題。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行動治理腳步不停歇！新北市長侯友宜今（4日）下午率市府團隊至中和區與里長座談，傾聽民意。會議中針對交通疏導、道路養護、污水下水道工程進度等議題進行討論。侯友宜強調，中和區人口稠密，交通問題一直是民眾最關心也最迫切需解決的，責成市府團隊加速改善交通瓶頸及規劃停車空間，盼早日解決當地交通問題。

關於中興街至中正路及景平路是否恢復單向車道，侯友宜表示，民眾的生命安全永遠是市府最首要的考量，雖目前交通局已有增設車道縮減、停車再開和禁止會車等標誌標線，但仍應與附近里民溝通凝聚共識，侯友宜指示交通局將本案列為專案管理，透過說明會向里民們詳盡溝通，為市民的交通安全把關。

▲新北行動治理前進中和。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜於會中聽取基層里長意見、關心地方需求。

里長們也關注污水下水道工程進度，水利局長宋德仁表示，第三期實施計畫共分4個工程標分年分區執行，現正進行第一標細部設計階段，計畫期程為2024至2032年，完工後將嘉惠中和南勢地區一帶市民；對於前期計畫範圍內未能施作的地點，水利局將併入第三期第一標工程重啟研議施作，預計今年底上網招標。

此外，針對里長提出瓦磘溝沿線土地綠帶開發維護管理及劃設機車停車格議題，侯市長特別指示水利局及區公所與里長共同會勘，盼盡可能滿足民眾需求。

▲新北行動治理前進中和。（圖／新北市民政局提供）

本次會議中也提出12項提案，針對市民活動中心空間、停車場興建及優惠、劃設機車停車格等議題進行討論，相關局處也逐一回覆。侯友宜強調，里民的小事就是市府的大事，感謝里長們反映民眾聲音，並叮囑市府團隊務必與里長並肩合作，讓中和地區在里長與市府團隊的共同努力下變得更好。

民政局長林耀長表示，中和區自2019年啟動行動治理至今共計提案191案，已完成166案，會中未及提出的案件，後續也可提供書面資料，由區公所彙送市府相關單位，市府團隊持續以積極的態度解決市民反映的大小事。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／基隆男路邊除草遭電擊！腹部30cm燒傷痕跡　送醫不治

►點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

►謝國樑慰問基隆警八堵分駐所員警　指示加強廳舍安全設施

►新北男騎車搖搖晃晃！金山實習警廣播追捕攔停　原因竟是酒駕

ET快訊
實測168瘦12kg！女醫「不挨餓2招」全說了
工程師染新冠暴瘦10Kg　醫：嚴重有生命危險
神仙組合！　Lisa現身新加坡演唱會「同框泰勒絲」
快訊／提早19小時！桃機南跑道維修工程完工了　今晚9時恢復起
女大生打桌球「上下跳動」！網一看狂讚：很彈很跳
快訊／大貨車輪胎脫落砸死基隆男　司機找到了
4月兵剛結訓喊「3千讚簽志願役」　熱心網友湧入狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

新北板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠...預計2027年完工

汰換石綿建材廢棄物耗費高　新北環保局補助10月底截止

性別平等工作法修法3／8上路　新北製海報助企業建立申訴管道

新北美樂地2.0公有地活化　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

新北行動治理前進中和　侯友宜：中央地方攜手解決大小問題

世界蘭展上萬株蘭花爭奇鬥艷　狐貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

煮食不慎易釀祝融　南消四大呼籲謹記人離火熄原則

流感疫苗接種對象擴大　桃園呼籲市民踴躍接種

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

不滿運將臨停擋直行路線！　刺青男持2球棒叫囂嗆輸贏

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

新北板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠...預計2027年完工

汰換石綿建材廢棄物耗費高　新北環保局補助10月底截止

性別平等工作法修法3／8上路　新北製海報助企業建立申訴管道

新北美樂地2.0公有地活化　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

新北行動治理前進中和　侯友宜：中央地方攜手解決大小問題

世界蘭展上萬株蘭花爭奇鬥艷　狐貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

煮食不慎易釀祝融　南消四大呼籲謹記人離火熄原則

流感疫苗接種對象擴大　桃園呼籲市民踴躍接種

張致恒「IG發收款帳號」被酸乞討！認了生小孩前沒想好：照顧不了

國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

《炸裂吧！女孩》總決賽前爆意外！孫尤安不慎「撞到頭跟尾椎」帶傷上陣

政大42分差痛電虎尾豪取6連勝　陳子威：專注在自己本身

實測168瘦12kg！女醫「不挨餓2招」全說了　澱粉沒有少

神仙組合！　Lisa現身新加坡演唱會「同框泰勒絲」嗨喊：Amazing

快訊／提早19小時！桃機南跑道維修工程完工了　今晚9時恢復起降

二手油輪與散裝船賣價處於十多年新高　慧洋今年最少賣五艘

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

嚴立婷11歲兒子送親筆畫作當禮物　超強實力驚呆網：真的有天份

一包不到11元 東森幣折後最低897元

地方熱門新聞

銀行員急阻傷心人妻繳10萬「學費」

南投免費停車結束！改制20元／時

民宅起火住警器發揮成效避火劫

知名紀錄片導演吳軍投入中15選區議員補選　提爭取原民社宅

新創建設品牌熱銷8成　新案前進南屯單元五

雲林人口跌破66萬！縣府力推未婚聯誼

新北企業精典獎報名至4／10

世界蘭展貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

雲林鄉鎮長補選登記　綠營徵召林明正選虎尾鎮長

侵占相機欲變賣露餡遭逮南警通知失主領回　

衰捲辣椒粉風波　台中燒肉名店聲明

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

新莊宮廟聯手捐雨衣　導護志工不怕雨淋

更多熱門

相關新聞

獨居少子成趨勢　單人1戶占比升至36%

獨居少子成趨勢　單人1戶占比升至36%

去年全國家戶924萬戶，年增1.7%，其中1人戶占比高達36%。觀察六都，3人以下家戶大量增加，以擁許多重劃區新屋供給的台中、桃園成長最多。值得關注的是，台北市各家戶數均成長，特別是5人以上，戶數為唯一成長都市。

新北男撞死2人　巡路員父親：願意接受道歉

新北男撞死2人　巡路員父親：願意接受道歉

新北企業精典獎報名至4／10

新北企業精典獎報名至4／10

新莊宮廟聯手捐雨衣　導護志工不怕雨淋

新莊宮廟聯手捐雨衣　導護志工不怕雨淋

疫後環境噴藥受重視　新北評鑑績優病媒防治業者

疫後環境噴藥受重視　新北評鑑績優病媒防治業者

關鍵字：

新北行動治理里長座談侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

大S靈堂待2小時陪妹摺蓮花！

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

更多

最夯影音

更多
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面