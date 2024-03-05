BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

高雄仁武區澄觀路二段與鹽埕巷口，4日下午14時許發生一起車禍，小貨車煞車不及，撞上BMW iX1電動休旅車，而事發當時影片在網路曝光，一名穿套裝、黑絲的女業務站在車後打電話的畫面引起熱議。據了解，該輛休旅車為試乘車，事發時由一名田姓男子駕駛，女業務則是乘客。

▲高雄發生車禍，結果BMW女業務引起熱議。（圖／翻攝爆廢1公社）

網友在臉書社團《爆廢1公社》分享影片，並發文說「就讓我們互相留下聯絡方式吧」。從影片中可看到，一輛載滿輪胎的貨車與BMW iX1電動休旅車發生碰撞，雙雙停在路中間，而2名男子與穿著套裝的黑絲OL站在車後，看似在討論車禍事宜。

▲小貨車駕駛疑變換燈號之際煞車不及，追撞前方BMW。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

影片曝光後讓網友歪樓留言：「香車配黑絲！只好撞下去吸引注意」、「不知道絲襪有沒有受傷」、「業務姐姐穿黑絲就是香」、「眼神一直看腿」、「賞心悅目的車禍嗎」。

警方指出，該起車禍事故發生於3月4日14時許，地點在仁武區澄觀路二段與鹽埕巷口，小貨車駕駛張男（59歲）疑似變換燈號之際煞車閃避不及，追撞前方由田男（32歲）駕駛的試駕車，導致試駕車後方玻璃碎片散落一地，由清潔隊到場清除完畢。

警方獲報後到場協助交管，未影響行車順暢。小貨車駕駛張男、試駕車駕駛田男與同車乘客約28歲女子均無受傷，詳細肇事原因仍待進一步釐清中。