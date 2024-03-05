猛灌高粱又喝咖啡！男慘成「水箭龜」狂吐　竟是食道破了險喪命

▲張姓男子聚餐被狂灌半瓶高粱，後又去咖啡廳續攤，導致血管擴張。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名68歲張姓男子，聚餐時狂灌半瓶高粱酒，又跑到咖啡廳續攤，沒想到回家後劇烈腹痛，嘔吐物如箭炮發射般，緊急到醫院掛急診。醫師診斷出「自發性食道破裂及左側膿胸」，立即手術替他修補食道，術後送加護病房觀察。醫師指出，自發性食道破裂很少見，若延誤治療，患者會因食物、胃液積聚胸腔內，引起嚴重發炎造成敗血症的可能，死亡率極高。

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▲阮綜合醫院胸腔外科主任林鴻生。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治病例的阮綜合醫院胸腔外科主任林鴻生表示，張姓男子平日不菸不酒，農曆年前作東擺桌宴請退休同事，眾人起鬨灌他半瓶金門高粱打通關，餐後還到咖啡館續攤，散會返家後因為劇烈腹痛腹脹、噁心嘔吐，半夜12點多掛急診就醫。

張姓男子經電腦斷層檢查，發現胃部因大量食物明顯脹大，併有遠端食道擴張，隔天胸部及上腹部持續疼痛，CT檢查又發現氣縱膈及雙側肋膜積水，胃極度脹大。經診斷為「自發性食道破裂及左側膿胸」，由於情況危急，立即進行手術修補食道撕裂傷，並去除左側胸腔外漏食物殘渣，還作空腸造口，術後轉加護病房治療觀察。

▲電腦斷層掃描顯示遠端食道裂傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲手術中發現食道與胃交接處破裂，鼻胃管清晰可見。（圖／記者許宥孺翻攝）

張男在加護病房期間接受抗生素治療膿胸及縱膈腔炎，並以空腸造口灌食提供營養。經過3周積極治療下，病況逐漸穩定好轉，移除呼吸器後轉一般病房治療照護，1周後順利康復出院。

林鴻生醫師解釋，酒精最容易對胃黏膜和蠕動造成刺激，使胃部膨脹、引起嘔吐，這時腹部壓力突然上升、喉嚨緊縮、食道壓力遽增，嚴重情況下，胃與食道交接處在此瞬間會被嘔吐物撐大擴張，造成出血。程度不同的食道撕裂傷、黏膜灼傷，若未及時治療，可能因為食物、胃液積聚胸腔內而引起發炎導致敗血性休克，危及性命。

▲術後3周食道攝影顯影劑無外漏、癒合良好。（圖／記者許宥孺翻攝）

林鴻生指出，年齡愈長，新陳代謝率愈低，酒量隨著變小，退酒速度也變慢，胃蠕動功能變差，老張原有糖尿病，平日不菸不酒，此時酒精對他身體的刺激影響就更大，半瓶高粱酒真的讓他喝多了！尤其續攤喝咖啡，此時的咖啡因會刺激血管擴張，加快血液循環，增加心血管負擔，對患有糖尿病者會引起血糖波動，飲酒後1小時內接著喝咖啡，傷害會比只喝酒還大。

林鴻生強調，「食道破裂」較多是作胃鏡、食道鏡等侵入性檢查時造成的，像老張這種「自發性食道破裂」事實上很少見，而且都是發生在大吃大喝並飲酒後嘔吐的情況下。民眾在大量進食飲酒後嘔吐，感到腹痛腹脹、胸口不適時，就應該盡早就醫，把握治療時機。當然，還是得節制飲食及酒量，以避免腹脹嘔吐造成疾病傷害。