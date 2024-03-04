逼友還債上手銬+鐵鍊！不給飲食關一天　他破壞鐵窗逃命　

▲賴男欠謝男錢未還遭上銬鐵鍊關了一天一夜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化賴男欠謝男錢未還，遭動私刑處理，雙手上銬遭還加上鐵鍊，餓了一天一夜，隔天趁隙破壞鐵鍊逃出，並請附近民眾協助報警，警方將賴帶到消防隊將手銬剪開才脫困。彰化地方法院審結，謝男被依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處4月徒刑，得易科罰金。

該案件發生在2022年4月2日上午7時許，賴男因積欠謝男債務未清，謝夥同李男再通知周男開車前往租屋處會合，當賴男出現後，謝便拿出鋼製手銬將他雙手銬住，再載往另一處租屋處，並拿走賴的手機，以此方式控制賴男行動。

賴男被關了一天一夜後，直到隔天深夜才趁隙破壞鐵鍊逃出，請民眾協助報警，員警到場將他帶到消防隊將手銬剪開，警方並循線逮人。

檢方認為，謝男曾因強盜等案件，裁定應執行有期徒刑5年9月，於2019年11月26日縮短刑期假釋出監，5年內故意再犯，為累犯，均屬故意犯罪，對法遵循意識不足，對刑罰感應力薄弱，向法官請求依刑法第47條第1項規定加重其刑。

法官審酌被告謝男僅因與賴男金錢債務關係，即對他上銬並妨害其行動自由，造成其恐慌，直到地院調查證據完畢才坦承犯行，謝男因另案入監服刑，入監前從事太陽能板清洗工作，依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處4月徒刑，得易科罰金。