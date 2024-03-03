彰化小姊妹昏迷11天　縣長王惠美探視輕喊：快起來、睡太久了喔

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化縣伸港鄉3姊弟2月22日晚間過斑馬線時遭撞飛，其中10歲的姊姊跟9歲的妹妹傷重昏迷，目前姊妹倆生命徵象穩定，不過妹妹病況較為嚴重，腦部的功能仍未恢復。今天下午縣長王惠美前往醫院探視小姊妹，希望姊妹倆能趕快醒過來。

▲彰化縣伸港鄉姊妹遭撞飛昏迷，縣長王惠美前往醫院探視。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

縣長王惠美今下午前往醫院探視小姊妹，她小心輕撫姊姊的額頭，打氣喊話「要加油喔！」、「加油加油！快點起來，睡太久了喔」，看著病床上姊姊，現場眾人都相當心疼。