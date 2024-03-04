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社會 社會焦點 保障人權

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

▲桃園市1名人父趁女兒還在念小五至小六期間，多次違反女兒意願對其伸狼爪性侵得逞，女兒隱忍3年向生母哭訴才揭發狼父惡行。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲彰化一名大叔對朋友的女兒伸魔掌長達3年。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名大叔，與一名女童媽媽是老朋友，強迫女童看色情影片，口交、拍攝不雅照，到身障廁所伸魔掌，長達3年時間共14次，事情曝光後還寫悔過書求原諒，警方從他住處搜出多支情趣用品，由於他取得女童及其家人諒解，也答應要扶養女童到大學畢業，雙方也成立調解，法官依妨害性自主罪，判處應執行有期徒刑4年4月。

判決書內容指出，這名色大叔在某家醫院擔任清潔工，與被害女童母親是舊識，自2019年起與年僅9歲女童有頻繁接觸，在住處播放色情影片，對女童上下其手、接著又趁她睡覺時，強制猥褻得逞。2019年9月間，又強行帶著女童到台中市某公園的身障廁所侵犯。

男子食髓知味，又多次打電話給女童要求拍攝不雅照片，趁女童睡覺時拍攝猥褻圖片，自2019年起長達3年，至少有14次強制猥褻，家人得知後報警提告。

警方持搜索票上門逮人，從他手機上傳雲端的不雅照片有近70張、還搜出情趣用品按摩棒1支及跳蛋2組，人也被羈押進看守所，今年2月15日經法官裁定6萬元交保，限制住居，停止羈押期間不得對被害女童及其直系親屬、三親等內的旁系血親實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。

彰化地方法院審結，法官認為被告為滿足一己私慾，竟於長達3年間，對仍在就讀國小的女童強制猥褻行為、合意猥褻及性交行為，嚴重影響女童身心發展，犯後與女童及其母親達成調解，在查緝前也曾寫悔過書，坦承全部犯行，並願意扶養女童到大學畢業。

法官審酌被告所犯3次加重強制猥褻罪、1次對於未滿14歲之女子性交罪、1次製造兒童性影像罪、9次拍攝兒童性影像罪等共14罪，侵害女童性自主權及性隱私權，判處應執行4年4月徒刑，手機及情趣用品沒收。

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