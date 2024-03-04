彰化小姊妹搶救第12天！姊眼球會動了　妹一早骨折手術

▲彰化秀傳醫院醫師今天為小姊姊作音樂治療。（圖／秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉3姊弟2月22日晚間過人行道遭撞飛，10歲的姊姊跟9歲的妹妹傷重呈現重度昏迷，送醫急救至今進入12天，目前姊姊瞳孔對光有反應，眼球會移動，生命徵象穩定，恩慈療法申請正在進行中，院方同步使用治療音樂，妹妹一早就進開刀房了，作骨折固定手術。

▲遭撞小妹妹今天進手術房骨折開刀。（資料圖／彰基醫院提供）

陳姓3姊弟於2月22日晚上6點多，行經伸港鄉建國路(台17線)與美港公路(台61乙線)交岔路口，遭蕭男無照駕駛休旅車撞飛，弟弟腳扭傷。姊妹倆則腦部，胸部及全身多處擦挫傷及骨折，一度失去生命徵象，送醫急救恢復心跳，搶救至今，仍在與死神拔河。

彰化秀傳醫院神經外科主任鄭鈞洹表示，姊姊升壓藥停第五天，血氧比前天好。昏迷指數依然是3分，瞳孔有光反應，眼球會移動（代表有腦幹功能），抽血血紅素、肝功能、腎功能正常，白血球略高，預定今天13:30做MRI評估腦損傷程度，對神經功能預後，有更精準的參考，恩慈療法的申請與準備，正在進行中。

▲彰化秀傳醫院為小姊妹家人說明病情。（資料圖／秀傳醫院提供）

急診醫學部總監黃炳文與急診醫師今天也整理出音樂清單幫姊姊做音樂治療，有小朋友愛看的電影動畫原聲帶，冰雪奇緣、小美人魚、寶貝鯊魚、哈利波特等50首，透過音樂刺激大腦，加速神經發展。

至於小妹妹病情，彰基昨日表示，目前雖然生命徵象穩定，但腦部的功能持續沒有恢復；醫院會診中醫，營養師也針對妹妹目前的情況給予靜脈營養的配方。骨科的部分，將做骨折的固定手術。手術的部分會為妹妹選擇最適合的醫材。今天一早手術室為妹妹空了一個房間，所以一早就進開刀房了，作骨折固定手術。

▲彰化秀傳醫院醫師今天為小姊姊作音樂治療。（圖／秀傳醫院提供）