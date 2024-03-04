2個月釀5起車禍！田尾公路花園入口又翻車　1家5口3人送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉台1線，昨(3日)晚間發生一起轎車翻覆事件，駕駛林男車上載著妻子和3名子女共5人，行經公路花園入口路段時，不明原因撞上中央分隔島翻覆，釀3人輕傷送醫，民代及民眾質疑，該路口年初設置左轉車道，因中央分隔島不連續設計，已發生5起車禍意外，盼相關單位盡速研擬改進對策。

▲田尾公路花園入口路段小客車撞中央分隔島翻覆。（圖／民眾提供）

▲田尾公路花園入口路段自小客撞中央分隔島翻覆。（圖／民眾提供）

從曝光的路口監視器影像，林男駕駛自小客車沿田尾鄉中山路往南行駛，行經事發路口時，未注意到路口前方中央分隔島位置，車頭擦撞到中央分隔島，造成車輛翻覆。

北斗警分局第五組組長王郁詩表示，車禍發生在昨晚8點， 1輛自小客車沿中山路由北往南行駛，行經路口時發生翻覆事故，相關肇責調查中，提醒用路人上路要養足精神再出發，也要注意車前狀況，提醒用路小心行駛。

王郁詩指出，當時車上有5人，3人輕傷送醫後均已返家休養，由於該路口行穿線，北上車道還有工程進行，完工後會重新新劃設標線。

由於該路口年初增設左轉車道，進行中央分隔島工程，已發生5次車禍，田尾鄉民代表許世昌砲轟，因分隔島不連續設計，路口車道呈S型，導致駕駛人撞到中央分隔島發生車禍意外，盼相關單位盡速研擬改進方針。