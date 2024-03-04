國民黨團國會改革五法今送出！　「藐視國會罪」最重關3年

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院國民黨團今（4日）上午召開黨團大會，除討論內政委員會攻防外，也通過黨團版國會改革法案，要徹底遏止當前國會運作亂象。對於藐視國會的罰則，國民黨團提案指出，被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，也不得作虛偽不實的陳述，違反規定且情節重大者，經院會決議送司法機關，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

根據國民黨團的國會改革法案，內容分別為立法院正副院長記名投票、強化人事同意權審查暨記名投票、總統國情報告常態化、國會調查權、聽證權及藐視國會罪、偽證罪等。

針對藐視國會的罰則，國民黨提案修改《立法院職權行使法》，其中被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，除對國安有立即明顯的危害，或依法應祕密的事項，否則不得拒絕答復、提供資料，也不能作虛偽不實陳述或有其他藐視國會的行為。

國民黨團提案指出，違反規定者，由主席或質詢立委提議，出席委員1/5以上連署或附議，經院會決議，可處被質詢人2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得限期改正，逾期不改正者，得按次連續處罰。情節重大者送司法機關，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

總召傅崐萁黨團大會後受訪時指出，逾7成國人殷殷期盼的國會改革，黨團今早已討論完涵括國會聽證、調查權等面向的國會改革5法，今天就會提出正式版本送立法院議事處，預估明日將排入程序委員會。