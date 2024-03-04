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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海巡拿不出執法影像　管碧玲：當天船上只有一台V8

▲▼內政委員會 管碧玲答詢 召委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海委會主委管碧玲今天前往立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

一艘中國快艇於2月14日闖入金門海域後遭台灣海巡署追緝，導致漁船翻覆、兩人死亡，爭議至今未解。針對立委質疑海巡拿不出執法影像，海委會主委管碧玲今（4）在立法院內政委員會答詢時表示，當天這艘船的配備就只有一台V8（攝影機），並說明，登檢是一個持續調整的過程，「當天密錄器是夠的，（海巡）整體密錄器我們會補充」。

立法院內政委員會今天邀請海委會、陸委會、國防部就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委丁學忠質詢時關切，就連警察執法都會戴密錄器，為什麼海巡署面對國際的問題，卻沒有密錄器？管碧玲回應，當天這艘船的配備就只有一台V8攝影機，當時這艘船已經在海上了，在海上接收到通知後趕過去。

不過，丁學忠追問，海巡執法過程中一定有可能發生糾紛，海巡面對所謂的「敵對國」，竟然沒有影片證據來讓上級單位掌握情況？管碧玲說，對於海巡所需要的經費和設備，她上任後逐項改進，包括拿到新台幣90億元預算來修理船隻。丁質疑是否把責任推給下級機關？管說，「我一肩扛起到現在，我不是一個棄車保帥的人，我遊走在浪頭上面」。

丁學忠再指管碧玲透過臉書擅改專報名稱一事，他批評，管應該向藐視國會道歉。管當場未道歉並堅稱，請委員支持海巡，「我尊重委員，但我所有應該表達的都已經講了，感謝」，她至今還被指責，她願意承擔。

國民黨立委許宇甄質詢時也詢問，台灣號稱科技島，卻拿不出錄影證據，海巡署1年編列257億預算，密錄器不過少少2500萬，為什麼不能買？且為何無法在執法船隻上建置360度的影像錄影？對此，管碧玲說，海巡署不可能隱匿，包括是否有碰撞與是否有錄影帶，「他們沒有要隱匿，第一時間就跟檢調做全部的報告」，而海巡第一時間的社會溝通確實有不足。

管碧玲說明，登檢本身就是一個持續調整的過程，「當天密錄器是夠的，整體密錄器我們會補充」。不過，許宇甄續指，監察院去年就提出調查報告示警海巡署設備不足，倘若去年有針對問題改善，今年就能迅速釐清此意外的責任，不會變成各說各話的難堪局面。

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