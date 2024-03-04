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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

司法委員會格局怪　傅崐萁要立院總務處「搬2張桌子來」：就這麼簡單

▲▼立法院司法法制委員會討論臨時提案，討論委員會格局與其他7委員會不同，包括沒有質、備詢台。（圖／記者袁茵攝）

▲立法院司法法制委員會討論臨時提案，討論委員會格局與其他7委員會不同，包括沒有質、備詢台。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委翁曉玲今在司法委員會質疑，司法法制委員會與其他7委員會座位不同，盼比照其他委員會擺設質、備詢台；立法院總務處長周傑原本建議會期中研議規劃、休會時再來改，但國民黨召委吳宗憲質疑拖太久，國民黨立委傅崐萁也直言「叫你擺2張桌子要4、5個月，有這麼麻煩嗎？」最終決議將在一週內擺放質、備詢台。

司法及法制委員會於上午9時在立院紅樓302會議室召開，該會議室不同於其他委員會，在左右前方各擺設質詢、備詢台，而是讓立法委員坐在位置上質詢，而一整排官員則背對媒體鏡頭備詢。翁曉玲提出程序發言，認為該委員會座位安排與其他委員會有很大不同，不知能否比照其他委員會辦理，也方便媒體拍攝？

國民黨籍召委吳宗憲也說，此會議室結構跟其他7個委員會不同，「我也覺得這樣似乎不是很妥當，最好是8個委員會都一視同仁。」而且該會議室原本設置跟其他7個委員會相同，是後來才被更改，說要做「實驗性質」，但現在來看「似乎是實驗失敗」，其他7個委員會也沒有跟進。

民眾黨立委黃國昌指出，此委員會空間佈置改善是在2016年時期，當時做此改變的立委是立意良善、沒什麼不好的意思，但也如同吳宗憲委員所言，這幾年看下來，空間改善不僅沒達到當初想達到的目的，反而多所不便，建議翁曉玲正式提臨時提案，今天在委員會中就做處理。

▲▼立法院司法法制委員會討論臨時提案，討論委員會格局與其他7委員會不同，包括沒有質、備詢台。（圖／記者袁茵攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者袁茵攝）

民進黨立委沈發惠認為，空間配置改變會牽涉立法院秘書處，不只是裝潢拆掉而已，包括室內配線等設施都要重新佈設，建議會後政黨協商將意見整合。不過，民進黨立委柯建銘則說，當年是因為前立委段宜康堅持，自己在黨內也跟對方說過，但後來沒辦法溝通，加上立院也沒什麼意見，而今日重新討論到此問題，就用臨時提案處理即可。

立法院總務處長周傑表示，如果司法法制委員會做出決議，總務處就會依照決議辦理，但現在在會期當中，建議要更改的話，是不是可以在會期中研議規劃、休會時再來改？

聽聞周傑的回應，吳宗憲質疑「要拖這麼久」、「沒辦法馬上修改嗎？搬個質詢台來沒辦法嗎？」周傑指出，搬質詢台來沒有問題，但架在前方2側空間，會影響到立委進出的動線。而民進黨立委鍾佳濱提及，這不是很大的工程，是否能縮短在一週內或一個月，先將未來配置圖給立委看過？翁曉玲也認為，應先送至委員辦公室給立委看過，這樣就可以在委員會做決議。

而民進黨立委吳思瑤也提醒，自己沒有要反對的意思，但此事需要好好規劃，因為不是只有放2個質詢台而已，包括質詢台上要有播放委員PPT報告的螢幕，否則搬回來以後，可能會發現不太好用。

▲▼立法院司法法制委員會討論臨時提案，討論委員會格局與其他7委員會不同，包括沒有質、備詢台。（圖／記者袁茵攝）

▲立委傅崐萁。（圖／記者袁茵攝）

面對立委的各式意見，國民黨立委傅崐萁直言，尊重過去的委員會，但「現在委員會做的決議，你就是配合，這麼簡單的事，你為什麼要故意在這邊讓委員爭執？叫你擺2張桌子要4、5個月，有這麼麻煩嗎？搬張桌子10公尺也要收費，把立法委員當盤子嗎？」

傅崐萁表示，放2張桌子、無線麥克風擺上去，這是該委員會立委質詢的最卑微尊嚴，「就這麼簡單！」至於上面有沒有螢幕，現在在此質詢也沒桌前螢幕，但仍可以使用這麼久；現在立委看主席、官員要斜著看，然而連行政院長到院會備詢，都是跟立委面對面，「要你搬2張桌子來，就這麼簡單，了解了嗎？」

此外，鍾佳濱也提及了現行委員會動線問題，認為出入不方便。傅崐萁認為，主席就直接裁示分階段實施，第一階段是一週內弄進來2張桌子，第二階段整個委員會如何改變，就另外再送，分兩階段進行。最後，吳宗憲表示，能否一週內處理備、質詢台，而另外2週內畫出簡易圖？周傑則允諾「我們照辦」。

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關鍵字：

傅崐萁立法院司法委員會司法法制委員會總務處

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