首還原經過！陸快艇飆40節「高速大轉彎」　僅左舷有明顯撞擊點

▲海委會正副主委管碧玲（左）與周美伍（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

金廈水域事件持續延燒，立法院內政委員會今（4日）排定「金門撞船案」專題報告議程。海委會副主委、海巡署長周美伍會中還原事件經過時表示，當時違法船舶右滿舵「高速大轉彎」，2分鐘內速度從0加速到40節，且僅左舷有明顯撞擊點外，其他地方沒有任何破洞，倘若如陸方所述是我方高速撞到它，「它早就碎掉了」，且海巡幾乎傾全隊之力救援，派出7艘船和潛水人員，3小時內就把4人救起來。

立法院內政委員會今天邀請海委會、陸委會、國防部就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。

針對民進黨立委蘇巧慧質詢時關切事故發生主因，周美伍說，海巡署最大的職責是捍衛國土和海疆，以及漁民的合法權益，今天的行動是「取締非法、保障合法」，從農曆春節初三開始，金門地區的漁民就向海巡署報案，說這個地區不斷有大陸船隻進入進行非法捕魚、走私等行為。

周美伍還原事件經過說，當天（2月14日）CP1051這艘船已經在海上，當雷達一發現有陸籍快艇要進入禁限制水域，戰情人員立刻通知海上的執勤人員，趕往北邊的地點。他說，當時海巡在登檢前，依規定廣播要求減速、預告將要登檢，而陸快艇為了逃避我方追查，進行右滿舵「高速大轉彎」，2分鐘內速度從0加速到40節，且因平底船舶特性加上配重不良也出現右傾。

周美伍說，「我們怎麼可能沒有雷達的航跡跟影像？」這些資料都已經交給檢調了，並非如陸方所說，違法船舶停在那邊，是我方高速撞擊；何況，該船隻除了左舷6分之1處有一個明顯的撞擊點，其他地方沒有任何一點破洞，連凹的地方都沒有，「如果是他（陸方）講的，我們40節的高速垂直撞到它，它早就碎掉了」。

周美伍續指，一般漁船速度最多10節，會開到40節嗎？是因為這艘漁船配重不良，使用了兩個很重的推進器，右側還有一個起網機，是為了違法到我方的水域捕魚所設，當天準備登檢前一定要迫近，雙方都是高速狀況下，「你認為會不會有擦撞？」他說，海巡從來沒有隱瞞實情，而是遵照檢調指示，不可以對外透露案情。

周美伍還說，不管我方或陸方，都可以透過雷達資料看到船隻的航向與航速，這是非常清楚的。他重申，取締三無船舶不僅只有我方，光是去年陸方就要求我方協同執法49次，在各自的水域查緝違法、走私的船舶。

民進黨立委張宏陸也追問，依照周美伍的經驗，倘若我方船隻故意撞擊違法船舶，我方船隻是否會受損？周說，因為兩邊都是FRP（纖維強化塑膠）的材質，照40節這樣的高速，他認為最起碼會有凹痕或破洞，但當天證物顯示，兩艘船身都沒有明顯的凹陷或破洞，只有在左舷6分之1處有一個明顯的凹陷。

周美伍補充，該違法船舶是11.6米長、2.7米寬、1.85米深，我方海巡船隻僅9.6米、2.8米寬、0.7米，並非如外界所述，「很大的海巡船把漁船撞翻了」；當天陸船翻覆後，海巡立即投入救難，海巡同仁登上小艇要把生還者撈起來，但有1人一直沒有找到，因此又派潛水人員下水，最後在駕駛艙中找到船長，3個小時內把4個人救起來，「那天海巡幾乎傾全隊之力，7艘船在現場執行救援」。