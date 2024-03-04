後座長腿閨密沒戴安全帽　女騎士被揪酒駕！硬拗「我肝不好」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名古姓女子日前和朋友到KTV歡唱，結束後她騎車載閨蜜返家，結果被巡邏員警直擊，後座的閨蜜沒戴安全帽。員警攔查後，發現古女酒駕上路，被依公共危險罪移送法辦，後座的閨蜜也被連坐罰。

▲古女熱心載長腿閨蜜回家，不料閨蜜沒戴安全帽遭攔查，進而揪出古女酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局員警2日凌晨4點30分執行巡邏勤務，行經七賢二路、自強一路口時，發現一部雙載機車，後座穿短裙的乘客沒有戴安全帽，便上前攔查。

騎乘機車的31歲古女停好機車，便先向員警道歉，「對不起，我們只有一頂安全帽」。員警詢問是否有喝酒，古女連忙否認「沒有沒有」，指出剛剛是在隔壁KTV歡唱。員警對她實施酒測，未料酒精感應器卻亮紅燈，古女急喊：「真的沒有，真的沒有喝。」

▲▼古女(左)堅稱只有喝一瓶啤酒，不過酒測值高達0.84。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警則直言，「妳剛剛講話就有點酒味」，古女才坦承，大約1點多有喝一瓶啤酒，經酒測後，酒測值高達0.84，員警驚呼：「妳喝很多耶」、「妳不只一罐啤酒」。古女則說，是因為肝不好才超標的。

警方當場依公共危險將古女逮捕，並移送高雄地檢署法辦，另後座乘客林姓女子（32歲）也依道交條例35條連坐罰掣單舉發，將處新台幣6000元至1萬5000元罰鍰。

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