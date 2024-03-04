　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

後座長腿閨密沒戴安全帽　女騎士被揪酒駕！硬拗「我肝不好」

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名古姓女子日前和朋友到KTV歡唱，結束後她騎車載閨蜜返家，結果被巡邏員警直擊，後座的閨蜜沒戴安全帽。員警攔查後，發現古女酒駕上路，被依公共危險罪移送法辦，後座的閨蜜也被連坐罰。

▲▼新興酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲古女熱心載長腿閨蜜回家，不料閨蜜沒戴安全帽遭攔查，進而揪出古女酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局員警2日凌晨4點30分執行巡邏勤務，行經七賢二路、自強一路口時，發現一部雙載機車，後座穿短裙的乘客沒有戴安全帽，便上前攔查。

騎乘機車的31歲古女停好機車，便先向員警道歉，「對不起，我們只有一頂安全帽」。員警詢問是否有喝酒，古女連忙否認「沒有沒有」，指出剛剛是在隔壁KTV歡唱。員警對她實施酒測，未料酒精感應器卻亮紅燈，古女急喊：「真的沒有，真的沒有喝。」

▲▼新興酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼古女(左)堅稱只有喝一瓶啤酒，不過酒測值高達0.84。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼新興酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警則直言，「妳剛剛講話就有點酒味」，古女才坦承，大約1點多有喝一瓶啤酒，經酒測後，酒測值高達0.84，員警驚呼：「妳喝很多耶」、「妳不只一罐啤酒」。古女則說，是因為肝不好才超標的。

警方當場依公共危險將古女逮捕，並移送高雄地檢署法辦，另後座乘客林姓女子（32歲）也依道交條例35條連坐罰掣單舉發，將處新台幣6000元至1萬5000元罰鍰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
越南最大規模詐騙　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐判死
快訊／李強答記者問走入歷史！　陸兩會「不再舉行」總理記者會　
快訊／大S罕露面「全身黑包緊」！　緊牽具俊曄哀悼小S公公
一家5口車禍4死　9歲兒倖存：我們天堂再聚，別再丟下我好嗎
遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙、巴西介入
小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命
活青蛙「身體長蘑菇」　科學家震撼：全球第1次發現
快訊／大港女神揭曉　滿島光首次登台獻唱
饒舌歌手染HPV「濫交73砲友」！激戰床照瘋傳
台股大漲！　電子大廠卻一度跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

15歲跆拳少年比賽完拖行李走夜路　貼心舉動讓巡警載他回家

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

男甫下飛機準備歡遊台南享美食　不料深夜攜毒遭南警送辦

阿公上國道出事了！突右偏追撞　銀車旋轉噴內側道釀連環撞

快訊／北市工地意外！40歲工人摔墜3F　無生命跡象搶救中

快訊／高雄阿蓮嚴重車禍釀3傷送醫　2休旅車對撞...1人意識不清

「時尚F4」辦展被控抄襲　丁春誠告藝術家誹謗結果出爐

二氧化碳奪命！工程師維修飯店停車塔倒地亡　老闆賠錢緩起訴

快訊／萬華民宅火警！濃煙、火舌狂竄　警消急灌救

快訊／花蓮東華大橋「砂石車、機車」碰撞　騎士倒地留一灘血

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

15歲跆拳少年比賽完拖行李走夜路　貼心舉動讓巡警載他回家

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

男甫下飛機準備歡遊台南享美食　不料深夜攜毒遭南警送辦

阿公上國道出事了！突右偏追撞　銀車旋轉噴內側道釀連環撞

快訊／北市工地意外！40歲工人摔墜3F　無生命跡象搶救中

快訊／高雄阿蓮嚴重車禍釀3傷送醫　2休旅車對撞...1人意識不清

「時尚F4」辦展被控抄襲　丁春誠告藝術家誹謗結果出爐

二氧化碳奪命！工程師維修飯店停車塔倒地亡　老闆賠錢緩起訴

快訊／萬華民宅火警！濃煙、火舌狂竄　警消急灌救

快訊／花蓮東華大橋「砂石車、機車」碰撞　騎士倒地留一灘血

台南安平　崑大時尚系登德陽艦演出「軍艦甲板時尚秀」　

Whoscall年度報告出爐　璀繳水電、小額借貸成詐騙隱患

重機沒保險挨罰？陳為民收「監理站罰單」開罵　證據曝光被揪1細節打臉

15歲跆拳少年比賽完拖行李走夜路　貼心舉動讓巡警載他回家

關穎下衣失蹤洩逆天美腿！　學小孩趴沙發POSE太犯規…網：美炸了

力積電赴印度關鍵　黃崇仁曝「蔡總統叫我去」

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

陳勢安「走心設計」深V露胸肌　新專輯藏驚喜翻唱

邊荷律、李丹妃加入兄弟啦啦隊　峮峮第一時間追蹤限動轉發

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

即／台南油罐車碰撞機車　騎士當場死亡

「酒國昆凌」：為什麼假裝對我認真？　淚眼剝富商手法曝

台中女跟老公大吵後墜樓　送醫搶救中

「酒國昆凌」重出江湖　富商煞到下場慘

即／高雄阿蓮嚴重車禍3傷　1人意識不清

新北男撞死2人　巡路員父親：願意接受道歉

彰化小姊妹搶救第12天　姊眼球會動了

通緝犯路旁泥醉　帶回警所竟猝死

巡路員父忍悲接受道歉　曝約管理室見面原因

兒衝八堵派出所撞死2人　母：能請的錢都會賠

20歲女騎士自摔　滾砂石車輪下險遭輾

即／5億高中生命案再開庭！夏男又穿同一件衣服

更多熱門

相關新聞

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

高雄市一所高職今（4）日上午9時許驚傳學生墜樓事件，一名男學生被發現從高樓墜下，當場沒有呼吸心跳，嚇壞不少師生，學生被送醫搶救後仍宣告不治，初步已排除外力介入，據了解，這名學生平常表現良好，個性溫和，也沒有異常現象，詳細墜樓原因仍有待進一步調查釐清。

古厝成交送雞排加碼手搖　網友搶卡位又一面倒嫌貴

古厝成交送雞排加碼手搖　網友搶卡位又一面倒嫌貴

5萬元放機車置物箱忘鎖　老公醫藥費被偷

5萬元放機車置物箱忘鎖　老公醫藥費被偷

基隆警殉職　警政署長：通盤考量駐地維安

基隆警殉職　警政署長：通盤考量駐地維安

朋友介紹當巡路員遇死劫！父憶孝兒悲嘆：常請家人吃飯

朋友介紹當巡路員遇死劫！父憶孝兒悲嘆：常請家人吃飯

關鍵字：

高雄新興分局酒駕影音

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面