八堵分駐所遭衝撞1警殉職　警政署長黃明昭：通盤考量駐地維安

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭4日到刑事局視察全國掃黑肅槍專案績效，有媒體問到關於八堵分駐所值班台警員遭簡男開貨車惡意衝撞殉職、有長官下令職班警員不得追劇與滑手機等，黃明昭回應，該意外「當時沒有時間反應」、「嫌犯駕貨車衝撞我們派出所導致值班同仁一死一傷的案件，我們感到非常痛心、不捨」、「值勤時候，我們也要求值班同仁要注意駐地內外的情況、提高警覺」。

▲針對八堵分駐所遭貨車衝撞，黃明昭針對警所駐地維安說明。（圖／記者張君豪攝）



黃明昭表示，八堵分駐所意外發生後，警政署要求各縣市警局「針對駐地安全進行檢視、評估安全防護檢測，如果硬體不足夠，一定要補強！」，對於外勤同仁執勤的部分，「我也要求縣市警局以宣導溝通的方式，提醒同仁提高警覺來進行勤務運作」，「不是說一昧督勤、處分基層」，「是要以勸導溝通的方式來推動。」

對於有媒體質疑，對於警所增加額外路障阻擋車輛衝撞意外，是否會妨害身障民眾進入警所洽公，黃明昭解釋，「無障礙通道在警局警所均有設置，它設置在警所大門兩側，應該跟駐地維安加強的設施應該沒有衝突。」



黃明昭語重心長表示，「全台各地警察機關駐地環境條件都不一致、尤其分駐所、派出所民眾經常出入、往返的場所，更是我們維護駐地安全的重點目標」，但也必須兼顧安全防護和便民服務；警政署請各縣市警局「採取因地制宜的防護措施，例如巡邏車可停放在警所大門作為一個緩衝」，另外包含例如增設紐澤西護欄、增高台階、甚至規劃升降柱作為防護措施「都是列為考慮的一個方案」。

他說，警政署後勤組將結合各縣市警局後勤單位來做一個通盤的考量規劃，根據警局警所不一樣的環境，進行一個通盤的維安考量。

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