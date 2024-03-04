「金額無所謂！」巡路員爸願接受簡母賠償：用來支付兒喪葬費

▲巡路員劉冠群爸爸說，若簡母提出賠償願意接受，「金額多少無所謂」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

新北貢寮34歲的簡男2月29日當天偷走小貨車，撞死35歲的劉姓巡路員、以及基隆八堵分駐所24歲的蘇姓員警，隨後自己也遭台鐵區間車撞斃。案發後簡母透過里長館達，想像被害者家屬致歉；劉姓巡路員父親則表示，經與家人討論過後，決定接受賠償金額，用來支付兒子喪葬費用，「金額無所謂，由簡媽媽決定就好，沒有一定要多少。」

據了解，簡母家中生活也不好過，鄰居私下透露，簡家住在貢寮生活逾20年，父親早逝，生下的3名子女都疑似精神狀態不佳，長女住在安養院、長子無法工作，而此次鑄下大錯的么兒精神狀況還相對較穩定，一家人生活開銷全都仰賴簡母在自助餐店工作，生活相當不易。

劉父在得知簡家狀況後，也很同情簡母處境，第一時間被媒體問及是否希望嫌犯家屬道歉時就表示「不用了啦，他媽媽應該也像我們一樣辛苦」，展現驚人EQ；事後劉父受訪時說，簡母不用特地來道歉，但如果能讓他心中好過些，願意與她相約在住家社區管理室見面，當面接受她的道歉。

至於賠償金額部分，劉父說，經與家人討論過後，若簡母有提出賠償金額，還是決定接受，並用來支付兒子的喪葬費用，但由於深知簡母處境，因此「金額多少無所謂，由簡媽媽決定就好，沒有一定要多少。」

▼簡母在自助餐店工作，一人獨力撫養3個孩子，生活相當艱辛。（圖／記者黃宥寧攝）