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小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命

▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。打馬版（圖／記者林敬旻攝）

▲記點新制對計程車駕駛生計造成衝擊。（示意資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(4日)邀民團研商「微罪不能檢舉、不記點」、「逕行舉發和檢舉不記點」，路權團體揚言不排除上街抗議，計程車駕駛工會則表示，駕駛因道路設計不完善，乘客要求上下車地點導致違停，若記點不暫緩，將衝擊駕駛被扣照，行人在路上是一條命，駕駛生計也是一條命，盼各界理性科學溝通達到交通安全。

交通部今邀民團研商最高罰鍰1200元以下微罪不記點，但仍要罰款，周五下午發出開會通知，引發路權團體不滿，質疑突襲式開會。台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾會前受訪表示，他們確實也是周五下午才收到交通部通知，但這幾年長期跟交通部抗爭往來，突然通知開會的方式已經滿習慣的，見怪不怪，整體訴求都有完善準備，不會對突襲式開會有不滿，交通部願意開會，讓雙方和平、理性開會討論滿好，總比不開好。

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李威爾指出，職業駕駛計程車立場很單純，台灣是每個台灣人的台灣，不屬於任何一個團體的台灣，交通安全改善不分行人、車輛，職業駕駛、一般駕駛或是機車，只要行駛道路上或使用道路，每個團體或每個人，都應該在改善道路上貢獻力量，不應該走到人與車輛對立，每一個團體包含行人團體或職業團體，對交通改善目標是一致的，但一致目標上，行人跟車輛應該同時改善進步，不管法規或行為都應該同步改善，而不是把所有罪都全部怪在駕駛人身上。

李威爾指出，違規不是合理，違規不是合法，違規就是一種錯，但違規是否為非自願性違規，應該要先釐清，道路設計不良，或者是今天乘客要求駕駛違停，應該先釐清再做全面性檢討。

針對路權團體質疑交通部討好特定團體，李威爾表示，職業駕駛跟交通部長王國材溝通，提出三個主要訴求，第一要求對檢舉要調整改善，檢舉制度已變成報復性檢舉、以及沒有任何約束力檢舉，第二談記點暫緩，第三罰款也要重新檢討，但王部長談完後，三個要求只答應記點暫緩，當時計程車要求公車、路口、併排停車暫緩，但最後只暫緩路口、公車站，王國材認為併排有危險性因此沒有暫緩，並沒有王部長對計程車團體無限制退讓一事。

▲▼台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾。（圖／記者李姿慧攝）

▲台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾。（圖／記者李姿慧攝）

李威爾指出，王國材之所以願意對路口和公車站違停記點暫緩，主要是他接受一件事，如果今天沒有暫緩記點，計程車或貨車駕駛記點12點後就吊照無法開車，影響到計程車駕駛的生計，行人在路上是一條命，職業駕駛生計也是命，如果因道路設計不良，客人無法配合政府政策在不被記點地方上下車，這樣錯怪到職業駕駛身上，並不公平，也影響到生計，交通部願意邀民團開會，不要分早或晚，呼籲今天與會團體都能理性科學討論才有意義。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，關於路權團體抗議交通部今日提出1200以下微罪不記點，協會認為這些路權團體完全為反而反，看事情完全只有看單方面，職業團體除了考慮駕駛人的生計權益，更考慮道路交通安全的道路規劃和交通號誌，以及交通教育問題。他說，應該要考慮以上交通政策的全面整體性，是否符合社會的期待，否則這樣無謂無理的抗議，根本不會獲得大眾的支持。

劉鴻樟強調，今天交通部的政策，實際是有很大的瑕疵，在沒有做好準備之前，就貿然提出這交通新制，影響的層面之廣，是惠民政策嗎？

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