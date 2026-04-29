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排雲山莊開職缺徵員工！福利待遇驚呆山友：能存錢的工作

▲▼玉山、排雲山莊並未出現降雪 。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲排雲山莊開缺徵求員工，福利待遇引起山友討論 。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

排雲山莊是位在玉山主峰山腰的知名休息據點，許多登山客在攻頂前會在該山莊留宿。近日排雲山莊在社群平台釋出徵才訊息，以每月4萬5,000元的薪資、月休15天的福利徵求工作人員，福利待遇曝光以後，瞬間引起不少討論。

全台最高工作！排雲山莊徵人「月休15天」

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排雲山莊近日在臉書粉專徵求數名工作人員，並且在文中提及待遇，包含每月15天連續休假、月薪4萬5,000元起，依法規保勞健保、特休假，並且有提供膳宿、加班費、業績獎金及工作獎金等福利。若是持有中餐丙級證照、有經驗的話，加給則會另計。

▲▼ 阿里山 排雲山莊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲排雲山莊開缺徵求員工，福利待遇引起山友討論 。（圖／ETtoday資料照）

至於工作的內容為何？排雲山莊總共列出4項，包含接待、廚房備餐、販售以及清潔打掃。不過，排雲山莊同樣提醒面試者，這份工作屬於餐飲服務業而非管理員，且工作地點位在海拔3402公尺、需要步行8.5公里，員工需要能耐寒、耐勞及耐寂寞，若沒有去過或只是想做兼職者切勿嘗試，「歡迎喜歡山林的朋友加入我們的行列。」

日爬8.5公里上班？ 網笑翻：福利是玉山免抽籤

待遇及條件曝光以後，立即引發山友討論，不少人對此回應，「員工福利：爬玉山不用抽籤」、「這是一份存得到錢的工作」、「拜託哪裡會寂寞，那邊每天都住滿人，一堆山友可聊」、「我覺得很棒耶，對於喜歡爬山的人很吸引人。」不過，也有人拋出疑問，「我很好奇，在排雲上15天的班要怎麼洗澡」、「你是說每天上班前要走8.5公里嗎」、「是每天走8.5公里上班，下班再走8.5公里回家嗎？」

 
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