獨／痛失未婚妻…女警男友回家就關房間！曝女大生原定今靈堂上香

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日休假清晨騎車返家，要幫姊姊帶小孩，孰料，途中竟遭20歲女大生猛力追撞，失去平衡倒地，遭遊覽車輾斃，而她肇事後被拍到，只顧查看自己車損，遭輿論撻伐、肉搜。女警男友透露，女大生父親昨日有致電，原定今天11時會到靈堂上香致意，但經多重考量後，請女大生過幾天後再來。

▲台南鄭姓女警遭追撞輾斃，男友回家就把自己關在房間裡。（圖／左圖記者林東良翻攝、右圖女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時許從男友住處準備返家，要陪姊姊的一對雙胞胎外甥女上學，孰料，6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方未注意車況的20歲崑山科大戴姓女大生猛力追撞，當場雙手離開龍頭、雙腳離地騰空，連人帶車向左偏移，倒地後遭遊覽車輾過，造成粉碎性顱腦創傷當場死亡。

而肇事的戴姓女大生遭拍下，站在路邊彎腰查看車損的畫面，又遭起底當天疑似與友人玩到天亮，疑似疲勞駕駛才會釀禍，鄭女親屬更爆料，戴女連一句道歉都沒有，甚至在相驗結束後，還嘻嘻哈哈吃火鍋，行徑誇張引發網友撻伐。網友更將疑似戴女的社群平台全肉搜出，該帳號則是不敵炮火，火速關版避風頭。

▲女警準婆婆受訪，表示兒子一回家就把自己關在房間裡。（圖／民眾提供）

鄭母得知女兒死訊後，整個人身心狀況不佳，直喊「躺在地上我們看了多心痛、真的很痛」。而鄭女與男友早已論及婚嫁、只差上門提親，準婆婆怒轟戴姓女大生，「真的很差勁、很差勁，到殯儀館他的父母連一句道歉的話都沒有，帶著女兒來一句道歉的話都沒有，太差勁！太過分了！」

女警的準婆婆滿眼淚水透露，遭逢劇變後，因兒子的個性遇事會比較悶在心裡，會壓抑住心思，怕家人擔心，「回家就關在房間裡」，希望兒子可以慢慢走出來；女警男友稍早則透露，戴姓女大生的父親昨天下午有打電話來，本來約今天上午11時到靈堂上香致意，但考量女警阿嬤在場，大家的情緒也還不穩定，後來請女大生他們過幾天後再來。