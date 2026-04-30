聯航波音737客機「疑撞無人機」　機師通報音檔曝光

▲圖為聯合航空班機。（示意圖／路透社）
記者詹雅婷／綜合報導
美國聯合航空一架波音737客機29日起飛升空後，在空中疑似與無人機發生碰撞，所幸飛機最終安全降落，全員平安。當時機上共有48名乘客以及6名機組人員，且在事發之前數分鐘，機師曾通報有看到一個紅色小型物體。
今日美國報、每日郵報報導，聯合航空編號UA1980航班29日從舊金山起飛，目的地為聖地牙哥。根據美國聯邦航空總署（FAA）聲明稿，客機在接近聖地牙哥國際機場、飛行高度約4000英尺（約1219公尺）時，機組人員向航管單位回報，有在機身下方1000英尺（約304公尺）處看見一架無人機。
根據社群平台上所流傳機師與調度人員的對話，當時機師稱，飛機撞到紅色無人機，但並不清楚無人機的尺寸、型號以及引擎數量等。
NEW: A United Airlines flight reportedly struck a drone over San Diego— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 29, 2026
The Boeing 737, operating as Flight 1980 from San Francisco, hit the object at about 3,000 feet during its approach, per an air traffic control recording. pic.twitter.com/9ZFEDLD1m1
FAA表示，空中交通管制單位有通知其他飛行員，但並未收到任何其他無人機目擊通報。聯合航空表示，這架飛機安全降落，乘客安全下機，維修團隊事後進行徹底檢查，並未發現任何損壞。至於無人機碰撞是否確實發生，聯合航空與FAA均未回應相關提問。
根據FAA去年1月發布的常見問題，未經FAA授權，無人機不得在機場周邊的管制空域（controlled airspace）內飛行。雖然無人機在大多數地點、400英尺以下高度均可合法飛行，但在機場附近飛行通常仍須取得FAA授權。
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