聯航波音737客機「疑撞無人機」　機師通報音檔曝光

▲圖為聯合航空班機。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯合航空一架波音737客機29日起飛升空後，在空中疑似與無人機發生碰撞，所幸飛機最終安全降落，全員平安。當時機上共有48名乘客以及6名機組人員，且在事發之前數分鐘，機師曾通報有看到一個紅色小型物體。

今日美國報、每日郵報報導，聯合航空編號UA1980航班29日從舊金山起飛，目的地為聖地牙哥。根據美國聯邦航空總署（FAA）聲明稿，客機在接近聖地牙哥國際機場、飛行高度約4000英尺（約1219公尺）時，機組人員向航管單位回報，有在機身下方1000英尺（約304公尺）處看見一架無人機。

根據社群平台上所流傳機師與調度人員的對話，當時機師稱，飛機撞到紅色無人機，但並不清楚無人機的尺寸、型號以及引擎數量等。

NEW: A United Airlines flight reportedly struck a drone over San Diego



The Boeing 737, operating as Flight 1980 from San Francisco, hit the object at about 3,000 feet during its approach, per an air traffic control recording. pic.twitter.com/9ZFEDLD1m1 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 29, 2026

FAA表示，空中交通管制單位有通知其他飛行員，但並未收到任何其他無人機目擊通報。聯合航空表示，這架飛機安全降落，乘客安全下機，維修團隊事後進行徹底檢查，並未發現任何損壞。至於無人機碰撞是否確實發生，聯合航空與FAA均未回應相關提問。

根據FAA去年1月發布的常見問題，未經FAA授權，無人機不得在機場周邊的管制空域（controlled airspace）內飛行。雖然無人機在大多數地點、400英尺以下高度均可合法飛行，但在機場附近飛行通常仍須取得FAA授權。