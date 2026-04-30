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今降10℃！　全台溼答答

（圖／氣象署）

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今日北部高溫降10度！中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地仍有些降雨機率，雨勢以山區相對明顯，而部分中部以北地區也有些較大雨勢。

氣象署今天清晨對苗栗縣發布「濃霧特報」，今晨桃園至台中地區易有低雲或局部霧影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，台中能見度亦較低，請注意。

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今全台仍有降雨機率

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地仍有些降雨機率，在鋒面即將通過後，還有華南雲雨區水氣，雨勢以山區相對明顯，而部分中部以北地區也有些較大雨勢。氣象署觀測，周三台北市高溫來到31.5度，今預估僅21度，降幅達10度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

梅雨季首道鋒面下周一影響

劉沛滕說，周五水氣減少，白天東北季風減弱，少部分花蓮、台東、恆春半島有點下雨，部分山區有些零星午後雷陣雨；周六天氣相對穩定；周日鋒面逐漸接近北部，部分中南部有少部分降雨，午後大台北、部分山區有些相對明顯的午後雷陣雨。

劉沛滕表示，下周一梅雨季首道鋒面通過影響，中部以北相對比較多雨勢；而後面還有華南雲雨區東移，加上部分東北季風在下周二影響，天氣也相對不穩定；下周三天氣相對好轉。

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