若求償500萬「王子粿粿會戰到底」　律師讚范姜高招：這數字很聰明

▲王子與粿粿婚外情風波，被范姜彥豐提告求償100萬元，兩人認賠。（圖／翻攝自IG）



記者劉維榛／綜合報導

藝人「王子」與啦啦隊女神「粿粿」爆出不倫，遭范姜彥豐提告侵害配偶權並求償100萬元，士林地院28日判決2人須連帶賠償100萬元。對此，律師林智群分析，范姜一開始請求100萬元是「很聰明的數字」，因為既有機會拿到錢，也可能讓對方考慮認賠。

林智群律師在臉書發文表示，一般侵害配偶權案件的判賠行情，大多落在30萬元上下，如果對方沒有收入，或國稅局查不到收入來源，判賠10萬元也不是沒有可能。因此他認為，以范姜彥豐這起案件來看，雙方都是名人，法院判賠金額大約可能落在50萬元至100萬元之間。

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策略高明！求償太高會戰到底、細節全曝光



林智群進一步指出，若范姜彥豐一開始求償500萬元，粿粿與王子可能就不會選擇認賠，而是一路戰到底，屆時判決內容可能攤開更多細節，3人都會被外界議論，家人也可能受到影響。相較之下，100萬元剛好是一個「可以拿到錢，而且對方會考慮投降」的數字，因此他認為范姜律師的策略相當聰明。

事實上，判決書30日出爐後，各界都以為會有露骨對話曝光。對此，「巴毛律師」陳宇安在粉專發文，「認諾也算是一個人知道其實即時止損的戰略」，所以法律規定不需要大幅論述主張跟理由，不用什麼詳實的記載，「原告律師也沒有獅子大開口，趁機索取高價和解金導致破局」。

陳宇安表示，「很可惜，沒有大家期待的刺激的內容」，不過，這起事件還沒完全結束，後續應該還會有剩餘財產分配相關訴訟，「十分期待」。

▼判決書明確點出粿王自美國行後關係變質，甚至不避諱使周遭親友知情，造成范姜彥豐精神上的痛苦。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

