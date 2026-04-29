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王俐人IG付費訂閱人數「贏過李珠珢」　單月收入超狂

▲▼王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，自己出於好奇去查看了女星王俐人的Instagram，意外發現她的付費訂閱人數已有1900人。他依照訂閱月費簡單試算後，發現其單月訂閱收入相當驚人。貼文曝光後，也引起網友討論。

單月進帳85萬？

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這名網友26日在PTT的Gossiping板上，以「王俐人IG付費訂閱19XX多人耶」為標題發文。原PO指出，王俐人IG的付費訂閱月費為450元，若以整數1900人來計算，光是訂閱的單月收入就高達85萬5000元，他有算錯嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「藝人光環，跟年紀無關」、「啦啦隊都沒這麼多，內容是色色的嗎」、「高學歷就很值得訂閱了」、「回憶無價」、「還真的耶，剛特地去看一下，450元／月，現在破2000人了，別說年輕人，她能撈到一些有點閒錢的阿伯，負債很快就還清了」、「有贏珠珠寶貝嗎」、「這是人家過去累積的名氣」。也有網友說，「這樣算少吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲有3877人訂閱王俐人。（圖／翻攝自IG）

稍早（29日）查看王俐人的IG，訂閱後可觀看獨享內容，每月450元，可以隨時取消。目前她有3877位訂閱者，與26日相比，人數已經翻倍。若沒有粉絲取消訂閱，王俐人這個月光訂閱費，就能拿到174萬4650元，不過根據《Instagram 訂閱粉絲使用條款》，「根據 Meta 與合格創作者及第三方平台供應商簽訂的協議條款，讓 Meta、第三方平台供應商和創作者從 IG 訂閱所得的收益抽成。」

此外，有網友提到啦啦隊女神李珠珢，其每月訂閱費用為120元，截稿前共有2036位訂閱者。

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