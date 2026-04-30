姊妹幫弟弟付75萬遺產稅　律師：錢卻進陌生人口袋

▲律師表示，兩姊妹看著經濟窘迫、四處籌錢的弟弟，心軟了，「算了，這筆錢我們幫你墊吧。」（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者陳俊宏／綜合報導

律師蘇家宏分享，一對姊妹幫弟弟付了75萬遺產稅，錢卻進了陌生人的口袋，原來弟弟在外面早就欠下巨額債務，原來債主早就向法院聲請查封且登記在案。

姊妹白白賠錢又沒保住房子

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蘇家宏近日在臉書說，三姊弟的父親過世後，留下了房產，但也留下了高達265萬的遺產稅；兩姊妹看著經濟窘迫、四處籌錢的弟弟，心軟了，「算了，這筆錢我們幫你墊吧。」

蘇家宏表示，姊妹各自掏出腰包，湊了75萬替弟弟繳清了遺產稅，但她們萬萬沒想到，這個出於善意的決定，卻讓她們白白賠錢又沒有保住房子。

姊妹變成弟弟「一般債權人」

蘇家宏指出，原來弟弟在外面早就欠下巨額債務，原來債主早就向法院聲請查封且登記在案；重點在於姊妹替弟弟繳稅，等於姊妹變成弟弟的「一般債權人」，未來其他弟弟債權人扣押屬於弟弟的財產時，姊妹無法阻止。

蘇家宏提到，但姊妹如果沒有替弟弟繳稅，遺產稅的位階高於一般債權，弟弟的債權人無法如此簡單順利扣到遺產；面對繳不出遺產稅的家人，你可以「只繳你自己的份」就保住權益，你可以拿「父母留下的財產」直接抵稅。