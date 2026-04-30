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PO割頸案2人身分證+地址！陸網友「台法律管不了我」吸11萬讚

▲新北枉死國三生離世逾4個月，生前最掛念身障姊姊。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

▲新北國三生枉死。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

2023年新北市校園割頸案引發社會關注，許多民眾不滿現行法律對未成年人的保護。最近就有網友在Threads發文，公開案中加害少年與少女的姓名、生日等個資，甚至附上住址與身分證字號，直呼「反正我大陸人，台灣法律管不了我」，貼文曝光後吸引超過11萬人按讚，吸引大批台灣網友湧入留言。

原PO在Threads發文，列出清水國中割頸案相關資訊，內容包含加害少年、涉案少女的姓名、出生年月日與疑似住址、證號等個資，「反正我大陸人 台灣法律管不了我。」他更在留言處補充一份由其他網友提供的整理內容，提到律師、法官與家屬聲明中的部分說法，引發更多討論。

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貼文一出，瞬間吸引台灣網友留言，「管你是不是中國人，現在我們都是自己人」、「Bro是真正的英雄」、「謝謝你，台灣的司法都是保護加害者」、「第一次感謝中國人，謝謝」、「這一刻，我們擁有了共同的敵人。」

割頸案解說片破439萬觀看　媒體人：反映台灣司法多瞎

另外，他也轉傳一支影片連結，是由YouTube頻道「謎案追蹤」針對割頸案所做的影片，片中詳細回顧事件，不僅公開加害者的真實姓名與生活照，更起底多項犯案細節。影片累積逾439萬次觀看，並有超過23萬人按讚及3萬多則留言。

對此，資深媒體人羅旺哲直言，這個觀看數字除了呈現人民的怒火，也反映出台灣的司法有多瞎，「點閱的意義，更直接反映出，台灣司法有多瞎。」他直批，扭曲的司法，導致加害者資料不能被公開，甚至還得處處保護未成年的殺人兇手，「根本把殺人犯，當成寶一樣。反而造成，受害者家屬二次傷害。」

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