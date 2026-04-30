父親癌逝同天！林逸欣「曝皮夾20年秘密」　網鼻酸：再看瞬間爆哭

▲爸爸病逝那天，林逸欣在爸爸皮夾找到藏了20年「必勝＋平安符」。（圖／翻攝林逸欣 Shara臉書）



記者劉維榛／綜合報導

創作才女林逸欣在婚禮上分享「富養長大」的影片後，林爸林媽成了楷模典範。事實上，父親林春銘5年前就被診斷出攝護腺癌末期，癌細胞更轉移到肺部和肝臟，於18日病逝。令人鼻酸的是，林逸欣當天還分享了爸爸皮包的小秘密，讓眾人淚崩，網友事後回顧直呼「再回來看到這篇瞬間爆哭」。

林逸欣18日在臉書粉專分享「爸爸皮夾裡的小秘密」，她說，爸爸以前常從台南機場搭飛機到台北，要參加醫學相關會議，由於她非常害怕搭飛機，所以每次爸爸說要搭飛機，都讓林逸欣感到莫名緊張。

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有時週末，爸爸會與朋友打麻將敘敘舊，因此她總會在心中幫爸爸加油，期待著他回家時分享今日佳績，為了同時期盼爸爸旅程平安，以及百戰百勝，林逸欣心血來潮就畫了一張 「必勝+平安符」的特製小卡。

▲一面是平安符，一面是必勝。（圖／翻攝林逸欣 Shara臉書）



20年前手繪平安符 爸爸視如珍寶捨不得丟

從那天起，爸爸就把小卡放在皮夾裡，林逸欣笑稱，「仔細一看竟然已經是二十年前了呢！」是她2006年送給爸爸的，儘管爸爸換了好幾次新皮夾，但這張平安符總是妥妥的放在內夾層裡，讓她暖喊「感覺確實也都發揮了效用呢！」

如今，林逸欣證實，爸爸在18日凌晨罹患攝護腺癌過世，享壽73歲，並正能量喊話「爸爸踏上了新的旅程」，透露爸爸歷經抗癌5年，正當全家人都以為戰勝病魔，沒想到癌細胞卻轉移到肺部和肝臟，「醫師說非常罕見，但它就是發生了。」

悼念爸爸的影片曝光後，網友紛紛淚喊「原來在18號那天，是妳的天空林爸爸離開的日子，那時看到那篇文（爸爸皮夾裡的小秘密）就莫名的有點感傷」、「今天看懂了這篇貼文，滿滿的愛」、「再回來看到這篇瞬間爆哭」、「這次林爸爸應該也帶著平安必勝符出發新旅程了，對吧」、「請一定要好好陪伴媽媽，請節哀」、「充滿愛的靈魂，帶著愛來，也帶著愛走」。