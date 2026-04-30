女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市安南區發生奪命車禍，28歲女警鄭詠心遭20歲女大生追撞後，又被遊覽車輾過身亡。家屬透露，鄭女與龍姓男友早已論及婚嫁，男方原本打算在自己妹妹辦完婚禮後就前往鄭家提親，甚至鄭女平時已以「媽媽」稱呼男友母親，雙方關係如同一家人，如今卻天人永隔，讓家屬悲痛難以承受。

▲鄭姓女警遭戴姓女大生追撞失去平衡倒地，再遭行經的遊覽車輾過身亡，戴女車禍發生後先彎腰查看自己機車車損，案發至今沒有一句道歉。（圖／民眾提供）

回顧事故經過，鄭女28日清晨休假期間騎車外出後，準備返家幫忙照顧姊姊的孩子，行經安和路二段時，遭一名20歲戴姓女大生從後方追撞，當場失去平衡倒地，隨後又被一輛行經的遊覽車輾過上半身，傷勢過重當場身亡。

▲▼龍男母親與鄭姓女警平日對話十分溫馨，2人關係情同母女。（圖／民眾提供）

據了解，鄭女與同為警職的龍姓男友交往超過3年，感情穩定甜蜜，雙方早已規劃未來。龍男透露，原本計畫在妹妹婚禮辦完後，就要前往鄭家提親籌備婚事，沒想到突如其來的意外，讓原本的喜事變成喪事。

更令人心碎的是，鄭女與男友家人互動親密，早已融入對方家庭，鄭女與龍男母親兩人情同母女，鄭女也經常分享生活點滴，甚至曾笑說男友的母親是「100分的媽媽」，一家人平時也常一起出遊，逢年過節更不忘準備禮物，感情十分深厚。

龍母難過地說，當初還曾對鄭女表示「我們不要當婆媳，要當母女」，沒想到這段緣分竟如此短暫，短短3年就被奪走，「真的很心痛」。這起事故不僅奪走一條年輕生命，也讓兩個原本即將結合的家庭陷入無盡哀傷。

▲龍男母親（左一）與鄭姓女警平日對話十分溫馨，2人關係情同母女。（圖／記者林東良攝）