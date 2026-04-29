被說身家上億！反指標女神「公開真實存款」　網驚呆：還是在炫富

▲巴逆逆大方公開存款金額。（圖／翻攝臉書／吃土鋁繩-巴逆逆﻿）



記者劉維榛／綜合報導

股市知名「反指標女神」巴逆逆近日親自發文闢謠，針對外界盛傳「身家上億、OF賺很大」的說法，她直接曬出兩張6位數帳戶截圖，坦言自己全部資產就這樣，甚至連訂閱收入還輸給小編，掀起網友討論，甚至仍反虧「證券戶應該有上億」、「房地產才是真的大宗吧」。

巴逆逆在臉書粉專《吃土鋁繩-巴逆逆》直言，是時候出來澄清，「很多人說我身家上億啦、OF很賺啦～怎樣怎樣」，但實際情況並非如此，因此決定公開自己的財務狀況。巴逆逆不忘強調，「我全身財產就這樣而已」，試圖打破外界對她的誤解。

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從她附上的截圖可見，其中一個帳戶新台幣活存約277,584元、外幣約296,052元，另個帳戶約134,564元，整體金額與「上億身家」的說法落差甚大，也讓不少人直呼意外。

最後，巴逆逆也自嘲，經營OF（OnlyFans）的收入並不如外界想像，「賺到的訂閱費還輸給小編開的訂閱」，語氣帶點無奈又幽默。

存款6位數曝光後！網仍不信：證券戶應該有上億



貼文曝光後，引來大票網友驚回，「這是存款最少的那個帳戶」、「妳的房地產才是真的大宗吧」、「看來是歐印在股市裡了」、「這是100本存摺其中一本嗎」、「在我眼裡妳還是在炫富」、「這個只是喝飲料用的戶頭吧」、「所以暗示我的台新帳戶不要用了嗎」、「證券戶應該有上億」。