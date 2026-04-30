快訊／妻請求判死落空！9刀奪命技術長　前雲云董座一審判無期

記者黃哲民／台北報導

前雲云科技董事長曾志新被控去年（2025年）在公司裡，刺9刀殺害技術長梁男，涉犯殺人罪嫌仍在押，曾男認罪哭求寬恕，自認遭梁男說公司壞話又羞辱他、因而「犯下人生最大錯誤」，檢方批他仍怪罪被害人，求處無期徒刑，辯方主張曾男因壓力崩潰犯案非冷血預謀，建請判刑10年，台北地院選任國民法官參審，今（30日）判決無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

▲前雲云科技董事長曾志新（左2）涉揮9刀殺害公司技術長梁男，至今在押。（圖／記者黃哲民攝）

梁男遺孀已跟曾男達成民事和解，曾男須賠200萬元現金與名下所有雲云股票共1291萬餘股，但遺孀不原諒曾男犯行，哽咽要求判處最重之刑，梁父說放棄反廢死想法，不希望判死刑讓曾男一死了之，應讓曾男留在人間痛苦，梁妻委任律師以告訴代理人身分表示「死刑2字很沉重，但我要替家屬說」，請求判死。

▲梁男遺孀（右2）建請法官判處曾志新最重之刑。（圖／記者黃哲民攝）

雲云科技是曾志新在2017年成立的新創公司，推出的寶寶攝影機產品在多國熱銷、屢次獲獎，曾男也入選百大MVP經理人，梁男從技術顧問升任技術長，案發前已任職5年，研發產品功能居功厥偉。

但曾、梁對產品走向有歧見，曾男要求「小步快跑」，邊推出客戶所需新功能邊改善問題，梁男認為產品程式疊床架屋，須徹底改寫重打基礎，但2024年初，曾男停掉梁男規劃的改進專案並自認技術專案經理接手，之後又將梁男踢出公司內部所有管理群組。

2人爭執檯面化，2024年9月後，有匿名帳號在網路社群PO文，批雲云產品有瑕疵、經營有問題，曾男認為這些黑函與梁男愛揶揄人的語氣相仿，說的又是公司內部高層才知的事，生悶氣覺得破壞內部員工團結與外部廠商、投資人信任，懷疑梁男所為但沒查證，

▲梁男親友為梁男製作飛鳥造型追思胸針，以梁男的綽號「Bird」寫上「Freedom, like a bird」。（圖／記者黃哲民攝）

去年2月開春第1場會議，曾男要梁男調整座位到他身邊，有就近看管意味。梁男認為與曾男溝通無效反遭羞辱，主動請辭，曾男覺得鬆了一口氣，卻在同月26日，到賣場花599元買1把全長31公分、刃長19公分的主廚刀，帶回辦公室藏放。

梁男去年3月7日辦離職，前1天在公司內部PO離職信，述說與同仁共同打拚點滴，肯定曾男創業魄力，歡迎曾男若有需要可去找他，但曾男在意梁男在信中說他是「霸凌員工的董事長」、「不好的老闆」，有如壓垮他最後一根稻草，使他的委屈跟怒氣瀕臨爆發。

3月7日下午離職面談時，曾男表示不宜直接刪除梁男離職信，請梁男自動下架，以免影響後續管理，梁男同意，曾男卻把梁男短暫的猶豫當成再度羞辱，藉口讓梁男與在座的盧姓人資長商談如何撤文，起身假裝要離開會議室，卻持預藏主廚刀從後狂刺梁男肩頸。

▲曾志新（右）出庭哭著表示懺悔求寬恕。（圖／記者黃哲民攝）

梁男浴血想逃，曾男發狠追砍，梁身中9刀，曾男吞刀自殘獲救，出院到案被羈押至今，去年6月被起訴涉犯殺人罪嫌，北院選任國民法官參審，上周二（21日）起密集審理。

曾男認罪，在最後辯論時哭著謝謝梁妻沒假扣押公司，自稱要好好懺悔、「罪無可赦、罪該萬死」、「我錯了！很抱歉！」也道歉辜負員工與投資人期待，並愧疚讓母親與妻子有個「殺人犯兒子、殺人犯老公」，他在獄中會努力表現爭取假釋，早日回家做個孝順兒子、與妻子重新開始。

但曾男仍強調「我不是霸凌員工的老闆」，辯護律師說殺人是不對的，無意替曾男犯錯找合理藉口，但反覆強調曾男確因「壓力瞬間崩潰」而犯案，絕非惡意冷血預謀，且匿名PO文也是霸凌，「每個人的角色都值得深思」，更明指梁男離職面談的言行，是促使曾男壓力破表原因之一。

辯方指出，曾男已把名下雲云股票都賠給求償2700多萬元的梁家，人命雖不能以金錢衡量，但這些股票市價曾達1.5億元、目前仍值3900多萬元，曾男只留下愧疚跟悔悟，仍有復歸社會可能性、再犯風險低，建請判處殺人罪法定最低的10年徒刑，「不要熄滅最後一點微光，而是讓人重新看見希望」。

檢方指曾男犯行毫無情堪憫恕之處，他說了很多引發他殺人動機的事件，但每件都沒求證，曾男放大自己的不滿與仇恨，全歸咎梁男，把對方每句話、表情跟動作，都解讀成羞辱，然後人前道謝、背後捅刀，否認預謀，但案發時的自殘卻能說得很清楚。

檢方說梁男死於毫無防備，難以理解竟在公司裡被結束生命，沒機會像曾男寫好遺書，也來不及和家人道別，曾男標榜公司文化為open mind，他卻不容客觀批評，在名為「open mind」的會議室，持刀背刺梁男倒地繼續捅，手段殘忍，抄經文、寫道歉信，「只想表現自己有懺悔的樣子」，卻三句不離梁男抹黑他、羞辱他。

檢方指曾男身分地位比一般人有更多選擇，「自尊心不是殺人理由」，辯方說別熄滅曾男的微光，卻忽略梁家早已陷入黑暗，曾男一廂情願怪罪梁男，要的不是真相、而是發洩的對象，建請在勞動節前夕，判處曾男無期徒刑，宣示嚴懲職場霸凌，因為「職場不是戰場，更非私人刑場」。