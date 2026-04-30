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高鐵董事長揭「鴨嘴獸」新車塗裝　首列N700ST預計8月抵台

▲▼台灣高鐵董座開箱新車「鴨嘴獸」塗裝。（圖／高鐵公司提供）

▲台灣高鐵董座史哲赴日開箱新車「鴨嘴獸」塗裝。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵首列新世代列車N700ST預計今年7月自日本出廠，8月抵台交車展開試車，目標明年8月上路載客。首列新車已完成塗裝，高鐵董事長史哲赴日本與有「鴨嘴獸」之稱的新車合拍影片，預告N700ST即將登台。

高鐵耗資約285億元向日本採購12組新世代列車，首列8月抵台，預計明年8月上路載客，新車「N700ST」引進全球最先進、日本新幹線最新世代的N700S列車，車頭為新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，可減少阻力更節能，若遇地震等緊急狀況，新車煞車距離可縮短2成，只要3.2公里就可以全面煞停，車頭外觀也有「鴨嘴獸」封號。

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高鐵臉書粉絲團今公布「鴨嘴獸」新車塗裝影片，史哲在影片中表示，鴨嘴獸真的「蠻鴨嘴的」，他第一次看到已經完成塗裝的台灣高鐵新列車，命名為新世代列車N700ST，是特別為台灣打造的。

史哲說，大家不要小看「鴨嘴獸」，進隧道是感受最強烈的時候，鴨嘴獸可以將風阻大幅度降低，車身輕量化減少13公噸，效能提高7%，是跨時代的突破，「新世代列車有很重要功能，就是全包覆的獨家專利以及減振，噪音能夠降低3分貝。史哲幽默指出，「這台車應該很好睡，睡到起不來，可以再買一張座位票搭回去。」

高鐵引進12列日本新幹線最新世代的N700S列車，命名「N700ST」，其中「T」代表「Taiwan」，外觀延續橘黑配色的強烈對比，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後延伸至車身，展現流線和速度感，首列今年8月抵台，2027年8月投入營運載客，2028年底12列全數上線。

新車車頭設計採新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，更為扁平且採流線型設計，可減少列車進入隧道時的噪音和音爆，並減小行駛阻力，還可節能，未來高鐵引進後，車頭燈面積將加大並採用LED燈泡，達到更節能的效果。

N700ST列車也具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，除將配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架、具充電設備的包覆性座椅，並提升降噪、減震性能。另哺(集)乳室將新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，輪椅席數量則將由現行高鐵列車的4席增加到6席，並設置輪椅固定裝置。

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