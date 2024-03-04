反對「微罪不記點」！行人每年3千人死亡　民團批交通部愧對國人

▲交通部今邀路權團體座談，路權團體及行人零死亡推動聯盟反對微罪不記點。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(4日)邀集民團召開座談，研商「微罪不能檢舉、不記點」、「逕行舉發(科技執法、民眾檢舉)不記點」，預計周四草案送行政院會，路權團體會前受訪怒批突襲式開會只是當他們是橡皮圖章，若行政院仍執意通過送立院修法，不排除串聯全台快閃或遊行行動抗議，甚至號召交通事故受難者到行政院討公道。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，今天開會是一個突襲行動，上周五下班前交通部發出開會通知，今天周一一早就要來開會，只有周末可以準備，而且只邀請四個路權團體，職業駕駛卻有8個團體，台灣安全駕駛監督聯盟和身障團體沒有受邀，不公平也不尊重路權團體。

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陳愷寧指出，這次放寬1200元以下違規不記點，最大問題是1200元以下記點的只有併排臨停，以及消防栓停車，計程車在路側紅線上下客、貨車上下貨，或行穿線人行道違停等都是沒有記點的，不認為有必要為了職業駕駛去開放併排停車這樣危險的行為。

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧。（圖／記者李姿慧攝）

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙則指出，違規記點目前現狀不宜再放寬，從去年6月到11月的版本已經做了很多退讓，11月放寬有半年緩衝期，但還沒到半年，今年2月就說所有微罪不記點，更為倒退，呼籲交通部可以堅守立場，挺住壓力，讓交通安全更進步。

劉成謙指出，如果交通部決定要將相關放寬記點內容送進行政院會，行政院仍通過，還要送立院，這個時間點路權團體會採取行動表達展現民意，希望交通部、立委可以看到民意，不排除串聯全台快閃或行動遊行。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜則指出，今天這個會議他們是不請自來，聯盟堅持違規記點不能退讓，違規記點是汰除不適任駕駛基本規範，她要正告行政院、交通部，2022年、2023年的交通事故死亡都超過3千人大關，行政院、交通部不感到羞愧和愧對國人，竟然還在國人面前奢言微罪不記點，行政院、交通部不能正視人命關天問題，安駕盟不排除號召交通事故受難者找行政院討公道。

下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙表示，「今天這場突襲式開會有何用意？不過就是想要把我們這些團體當橡皮圖章，過過水、呼嚨一下就好」，這場會議不只是討論不記點、不檢舉，交通部長期對工程有極大疏忽，交通部長王國材說要劃設一成黃線，進行路設設施改善，但屢屢追問進度，交通部只說有400億行人設施預算交給各地方去做，都不說黃線進度到哪裡了，今天開這個會，是否要造成汽車與行人、駕駛和其他用路人對立，讓民眾到座談會廝殺，這樣做非常不負責任。