　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

反對「微罪不記點」！行人每年3千人死亡　民團批交通部愧對國人

▲▼路權團體,行人零死亡推動聯盟。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部今邀路權團體座談，路權團體及行人零死亡推動聯盟反對微罪不記點。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(4日)邀集民團召開座談，研商「微罪不能檢舉、不記點」、「逕行舉發(科技執法、民眾檢舉)不記點」，預計周四草案送行政院會，路權團體會前受訪怒批突襲式開會只是當他們是橡皮圖章，若行政院仍執意通過送立院修法，不排除串聯全台快閃或遊行行動抗議，甚至號召交通事故受難者到行政院討公道。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，今天開會是一個突襲行動，上周五下班前交通部發出開會通知，今天周一一早就要來開會，只有周末可以準備，而且只邀請四個路權團體，職業駕駛卻有8個團體，台灣安全駕駛監督聯盟和身障團體沒有受邀，不公平也不尊重路權團體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳愷寧指出，這次放寬1200元以下違規不記點，最大問題是1200元以下記點的只有併排臨停，以及消防栓停車，計程車在路側紅線上下客、貨車上下貨，或行穿線人行道違停等都是沒有記點的，不認為有必要為了職業駕駛去開放併排停車這樣危險的行為。

▲▼路權團體,行人零死亡推動聯盟。（圖／記者李姿慧攝）

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧。（圖／記者李姿慧攝）

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙則指出，違規記點目前現狀不宜再放寬，從去年6月到11月的版本已經做了很多退讓，11月放寬有半年緩衝期，但還沒到半年，今年2月就說所有微罪不記點，更為倒退，呼籲交通部可以堅守立場，挺住壓力，讓交通安全更進步。

劉成謙指出，如果交通部決定要將相關放寬記點內容送進行政院會，行政院仍通過，還要送立院，這個時間點路權團體會採取行動表達展現民意，希望交通部、立委可以看到民意，不排除串聯全台快閃或行動遊行。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜則指出，今天這個會議他們是不請自來，聯盟堅持違規記點不能退讓，違規記點是汰除不適任駕駛基本規範，她要正告行政院、交通部，2022年、2023年的交通事故死亡都超過3千人大關，行政院、交通部不感到羞愧和愧對國人，竟然還在國人面前奢言微罪不記點，行政院、交通部不能正視人命關天問題，安駕盟不排除號召交通事故受難者找行政院討公道。

下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙表示，「今天這場突襲式開會有何用意？不過就是想要把我們這些團體當橡皮圖章，過過水、呼嚨一下就好」，這場會議不只是討論不記點、不檢舉，交通部長期對工程有極大疏忽，交通部長王國材說要劃設一成黃線，進行路設設施改善，但屢屢追問進度，交通部只說有400億行人設施預算交給各地方去做，都不說黃線進度到哪裡了，今天開這個會，是否要造成汽車與行人、駕駛和其他用路人對立，讓民眾到座談會廝殺，這樣做非常不負責任。

ET快訊
「夫妻猛砍350萬」透天賀成交　現在喊賣1500萬！台積電男
巡路員月薪曝　父憶孝兒悲嘆：常請家人吃飯
桃機47%班機延誤！拚提早16小時完工「明恢復雙跑道」
快訊／高雄校園墜樓！　學生送醫不治
新制勞退分紅來了　半數勞工領逾2萬、319萬戶拿超過5萬
快訊／小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內
北海道連2起雪崩！　28歲男搭雪上摩托車慘遭活埋
巡路員兒遭撞死　73歲父拭淚：我不是一個堅強的爸爸
她能好過就來吧！巡路員父接受道歉　曝約管理室見面原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

47%班機延誤！桃機總座：超乎預期　力拚提早完工「明恢復雙跑道」

赴日爆買「刷卡1陷阱」慘噴15%手續費　達人示警：別選錯

北市高中生揍師！呂捷曝過去愛的教育　「熱茶誨89」全笑翻

北市特教師生衝突　教育部長：年增聘400特教助理員協助

博士生獎學金每月領4萬！教育部拍板7月起實施　首年補助1200人

反對「微罪不記點」！行人每年3千人死亡　民團批交通部愧對國人

才叫爸媽688入場！台積電「狂飆714」刷新天價　全家嗨爆

《漢聲》創辦人黃永松辭世享壽80歲！作家楊渡：來人世修行的神仙

「5580萬顆進口過期蛋」轉做堆肥　農業部：4至5月間完成

麥當勞「薯條」改配方？她嘆味道變了…釣一票員工揭原因

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

47%班機延誤！桃機總座：超乎預期　力拚提早完工「明恢復雙跑道」

赴日爆買「刷卡1陷阱」慘噴15%手續費　達人示警：別選錯

北市高中生揍師！呂捷曝過去愛的教育　「熱茶誨89」全笑翻

北市特教師生衝突　教育部長：年增聘400特教助理員協助

博士生獎學金每月領4萬！教育部拍板7月起實施　首年補助1200人

反對「微罪不記點」！行人每年3千人死亡　民團批交通部愧對國人

才叫爸媽688入場！台積電「狂飆714」刷新天價　全家嗨爆

《漢聲》創辦人黃永松辭世享壽80歲！作家楊渡：來人世修行的神仙

「5580萬顆進口過期蛋」轉做堆肥　農業部：4至5月間完成

麥當勞「薯條」改配方？她嘆味道變了…釣一票員工揭原因

統一獅331主場開幕戰　傳奇洋將賀亮德、吳佳榮開球

見面就要給8000！他曝包養甜心內幕　遇「酒國昆凌」真錢換假愛

23歲女大生遭6男性侵亡！印度2022平均每日90起性侵　澳政府警告

蔡亘晏享受「Me Time」　老公黃健瑋半夜出門也ok：要為自己負責

「我們來自同一個地方」　鐵道藝術村呂巧智個展

前一秒還在機艙內歡笑　二寶媽「機上突然發病」緊急迫降後身亡

賴清德請出「恩師」當召集人　「健康台灣」論壇3／23高雄起跑

鄭州「最薄紙片樓」超狂照片驚呆！官方闢謠：是「L型」很安全

杜汶澤「來台後不務正業」時隔6年接戲！　首部台劇演反派

大口咬下秒爆漿！　速食店最新「卡士達甜甜包」罪惡開吃了

企鵝妹「深夜極樂夜店」影片全被拍！解放細肩帶…倒V短裙被看光

生活熱門新聞

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

桃機等4小時航班取消　他崩潰：家人全在仙台

久久刷一次存摺！他看「存款破百萬」慌了

優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰

明回暖「周二熱如夏」　氣象署：周四迎冷氣團高溫剩15度

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

才叫爸媽688入場「台積電狂飆714」　全家嗨爆

屁孩「想當迴轉壽司」躺電扶梯狂轉

資深員工沒上班照領12萬！老闆聽原因傻眼

斑馬線終點是水泥護欄！全場傻：要走去哪

一票人去日本睡覺！他傻「12點才起床」網點頭

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

更多熱門

相關新聞

交通部討論記點新制！路權團體不排除再上街

交通部討論記點新制！路權團體不排除再上街

交通部4日將舉辦「違規記點及民眾檢舉檢討」的座談會，主旨在於交通部長王國材透露的「微罪不記點」及「不舉發」的政策。對此，行人零死亡推動聯盟回應，若真的放寬成微罪不記點，不排除再上街遊行抗議。

520前清理戰場！交部明研商「微罪、科技執法」免記點不檢舉

520前清理戰場！交部明研商「微罪、科技執法」免記點不檢舉

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

苦苓籲取消交通檢舉制！嘆全民變抓耙仔

苦苓籲取消交通檢舉制！嘆全民變抓耙仔

交通違規擬採「罰款1200元以下不計點」　行政院最快7日拍板

交通違規擬採「罰款1200元以下不計點」　行政院最快7日拍板

關鍵字：

記點檢舉1200元罰款微罪交通部王國材行人零死亡推動聯盟台灣安全駕駛監督聯盟下一代學生行人路權聯盟

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

「膽管癌」早期症狀不明顯　醫示警9大徵兆

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

泰頂流女星參戰《浪姐5》！被封「泰國第一神顏」

即／台南油罐車碰撞機車　騎士當場死亡

快訊／台積電刷新天價！漲24元至714　指數漲272點創19208新高

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面