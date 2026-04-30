衛福部函釋　艾草溫罐療法「中醫師才能做」！違者最高罰150萬

▲衛福部函釋艾草溫罐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

坊間常見的「艾草溫罐」服務，能夠促進血液循環、舒緩肌肉疼痛，被衛福部正式下封殺令，認定其為醫師法和護理法，在罐器內放置艾絨或艾葉，並以打火機點燃後，透過溫熱滑罐方式按摩，應由中醫師執行，非醫事人員不得從事，最重可處5年以下有期徒刑、150萬元以下罰金。

「艾草溫罐」療法醫事人員才可做



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「艾草溫罐」是一種結合傳統艾灸和現代技術的保健療法，能夠促進血液循環、舒緩肌肉疼痛，衛福部近日針對民俗調理業施作「艾草溫罐」之適法性發布最新函釋。「艾草溫罐」於罐器內放置點燃的艾絨（或艾葉），透過溫熱滑罐按摩身體（如背、頸部），此行為涉及中醫之「灸法」，屬於醫療行為範疇，必須由中醫師親自施作，或由護理人員在中醫師指示下施行，不具備醫事資格的民俗調理人員不得執行。

民俗調理業者若提供一般舒壓、放鬆或服務，宣傳內容應避免使用治療、改善疾病、醫療療效等字眼；只要店內有相關器材、廣告看板或被民眾拍下操作過程，衛生局即可依據此函釋移送法辦，檢舉即成案。

非醫事人員施行「艾草溫罐」，可能涉及《醫師法》第28條。根據規定，未取得合法醫師資格執行醫療業務者，除符合醫療機構內醫師指示下的護理人員、助產人員或其他醫事人員等例外情形外，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

物理治療師「Sky」也在Threads分享消息，「艾草溫罐掰了，衛福部正式下封殺令。」