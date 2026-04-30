幕後／解放軍前副部長級將官親自出手　介入關切台灣對美軍購

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞，揚言開除立法院長韓國瑜，引起軒然大波。（資料照／記者鄭佩玟攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨近來為了國防特別條例，點燃黨內親中派、親美派之間，拉扯的戰火；國民黨副主席季麟連昨天（29日）在中常會揚言「開除立法院長韓國瑜」，更是掀起一波高潮。事實上，如果把視角轉向中南海，北京方面也積極介入中，根據相關情資，本週一（27日）軍購條例進行第三次協商後，一位解放軍總政治部前副部長級將官，親自聯繫台灣有軍系背景人士，表達強力動員力挺黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁，別讓「鄭習會」成果付諸東流等語。

針對總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，朝野在立法院的討論，最近終於進入金額、項目等深水區，根據相關情資，北京方面透過台辦系統，向台灣特定組織積極溝通，表達希望在川習會前，也就是5月14日、15日之前通過，這讓北京可以有更多的空間，在相關議題上跟美國總統川普交涉。

從實際狀況來看，本週負責排案的是國民黨籍召委，以安排帛琉考察為由，讓下一次最快可以協商日期，順延到5月6日。值得注意的是，在本週一（27日）第三次協商軍購條例之後，北京透過台辦系統、統戰部等「多系統複式動員」的方式，聯繫台灣方面特定組織與人士，表達即便是8000億元軍購版本也不可接受。

其中一位負責聯繫的人士身份，則是解放軍總政治部前副部長級高階將官。他親自聯繫了台灣內部，一位軍系出身的高階幹部，表達上述北京態度，並且強調希望全力動員相關組織系統，力挺鄭麗文、傅崐萁，不要讓鄭習會的成果付諸東流，如果稱了親美派的意，國民黨選舉也別選了等語。

事實上，這位解放軍前副部長級將官，過去就曾經邀請台灣退役人員前往中國大陸參加黃埔系列的紀念活動。