甩肉50公斤還停掉血糖藥　嘉基引進「SASI手術」成肥胖救星

▲▼ 減重手術新主流！嘉基引進 SASI 手術 助百斤男一年半甩肉50公斤兼顧減重與控糖 術後糖尿病改善率達九成 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



肥胖已成為現代人的健康頭號公敵。根據國健署統計，全台約四分之一成年人屬肥胖族群，其中重度及病態性肥胖者超過20萬人。為解決傳統縮胃手術易導致復胖與胃食道逆流的困擾，嘉義基督教醫院引進新一代「單接口袖狀胃切除迴腸繞道手術（SASI）」，成功協助一名150公斤的患者在一年半內減去50公斤，並擺脫糖尿病藥物。



嘉基一般外科吳嘉浤醫師指出，SASI 手術是近年減重手術的新選擇，結合了傳統縮胃與胃繞道的優點。該術式只需一個腸胃吻合口，不僅手術時間短、風險較低，更能讓食物快速進入迴腸，藉此提升血液中腸泌素濃度，產生飽足感並改善血糖控制，機制與目前熱門的減重藥物相似。研究顯示，SASI 不僅減重效果佳，更能有效緩解傳統縮胃術後常見的胃食道逆流，大幅提升患者術後的飲食品質。

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根據台灣代謝及減重外科醫學會統計，SASI 手術自 2021 年推行以來，至 2023 年全台已累積超過千例；2024 年的統計更顯示，SASI 的手術人數已超越傳統縮胃手術。國際醫學文獻指出，患者接受 SASI 術後一年平均可減去約 40% 的體重，且效果可維持五年不復胖，針對合併糖尿病的改善率更高達 九成。



42 歲的余先生，身高 168 公分，體重曾一度達 150 公斤（BMI 53）。嚴重的肥胖令他飽受糖尿病（糖化血色素 8.1）、睡眠呼吸中止症、高血脂及痛風之苦。2024 年 12 月，他在吳嘉浤醫師建議下接受 SASI 手術：

術後 9 個月： 體重降至 109 公斤，糖化血色素由 8.1 降至 4.7。

術後一年半（今年 4 月）： 體重來到 93 公斤，總計甩肉 50 公斤（減幅近四成），目前已完全不需服用糖尿病藥物，生活品質大幅提升。



吳嘉浤醫師提醒，適合接受減重手術的族群包括：

BMI 大於 37.5 者。

BMI 大於 32.5 且合併有糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等代謝症候群患者。

吳醫師強調，減重手術並非單純為了外觀美醜，而是一種對疾病的積極治療，能有效降低心血管疾病與代謝症候群帶來的風險。嘉基將持續透過精進的醫療技術，協助病友找回健康生活。