交通部「突襲式」討論記點新制！路權團體批：不排除再上街抗爭

▲行人零死亡推動聯盟回應，若放寬成微罪不記點，不排除再上街遊行抗議。（資料照／記者許敏溶攝）



記者柯振中／綜合報導

交通部4日將舉辦「違規記點及民眾檢舉檢討」的座談會，主旨在於交通部長王國材透露的「微罪不記點」及「不舉發」的政策。對此，行人零死亡推動聯盟回應，若真的放寬成微罪不記點，不排除再上街遊行抗議。

行人零死亡推動聯盟表示，當前放寬的政策當中，罰鍰1,200元以下且有記點的違規樣態，主要為臨時併排停車、違規停車，交通部指稱這些違規不妨害交通安全，但這些違規都會導致交通壅塞、外側車道更多事故風險，且在沒有實體人行道的地方，還會導致行人走上車道，產生速差極大的人車爭道。

行人零死亡推動聯盟說，目前處理細則第12條第1項第五款中，已開放職業駕駛違規上、下客貨時，以勸導代替舉發，實在沒有理由再為違規開後門，不該再放寬記點制度。

▲行人零死亡推動聯盟回應，若放寬成微罪不記點，不排除再上街遊行抗議。（資料照／記者許敏溶攝）



行人零死亡推動聯盟說到，臨停在人行道、行穿道、併排停車等罰則，罰鍰為300至600元，違規停車則是600至1,200元，但這些違規行為嚴重危害安全，應一併提高到1,200元以上罰鍰。

行人零死亡推動聯盟認為，王國材去年11月曾說過，暫緩記點制度半年，是為了給政府依定的時間改善道路工程，化解政策造成的撕裂及對立，如今大家卻看見交通部不思進取、以拖待變，在半年時限到期時，重創自己的公信力，若真的是時間錯估，大家也願意再進行協商，給予緩衝期，但交通部也應召開定期會議，讓民間追蹤成效，以供檢討。

行人零死亡推動聯盟提及，縱使違規舉發有在持續進行，但在我國警力不足之下，許多違規人評估下仍選擇違規，對人民生活造成實質影響，如果沒有有效的制衡機制，將會造成違規氾濫，而被影響的人民，將只能繼續身受其害。況且，現行的#檢舉機制既沒有獎金，且#紅線違停民眾也不得檢舉，靜態違規僅開放『併排違停』及『路口違停』可供舉發，而路口違停更是在去年底已改為不記點，對職業駕駛根本沒有影響。因此，我們認為民眾的檢舉機制應維持，檢舉違規是對抗違規人心理的制衡機制，也是弱勢用路人自我救濟的最後手段。

▲行人零死亡推動聯盟回應，若放寬成微罪不記點，不排除再上街遊行抗議。（資料照／記者許敏溶攝）



行人零死亡聯盟提到，本次會議通知在週五16:59交通部下班才發出，讓民間團體即使有疑慮也無法回信釋疑，又刻意在會中，安排路權團體與職業駕駛4:8的懸殊數量，交通部道安會中的民間團體代表以及許多長期倡議團體未受邀請，都有表達無法認同。交通部這樣「#突襲」的作為，目的是為了營造明日的座談會的「民間共識」，以應付周四送交行政院會，對於抗議聲浪交差了事。對此，我們也表達強烈的不滿及抗議。

行人零死亡推動呼籲，若交通部繼續一意孤行、應付了事，忘記去年820遊行的公開承諾，漠視突破新高的交通事故數，那麼聯盟不排除近期再次發起街頭抗爭行動。