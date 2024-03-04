南跑道維修首日逾300班延誤！2措施改善　交長：今午夜前完工

記者李姿慧／台北報導

桃園機場南跑道昨（3日）起進行年度歲修，未料延誤超乎預期，全天超過300多班、約47%航班延誤，交通部長王國材表示，將透過2措施降低延誤影響，包括請飛往台灣班機延後起飛，減少在空中盤旋時間；另跑道維修將在今晚12點前維修完畢。

▲桃機南跑道維修，導致航班大塞機延誤。（圖／桃機提供）

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交通部長王國材今在桃園受訪表示，跑道歲修是航安一部分，桃園機場去年就開始跟相關單位討論，確定3月3日到5日維修，昨天有698架飛機，剩下北跑道起降，的確發生壅塞狀況，昨他已請交通部次長和民航局長進駐桃機處理，今天凌晨2點第一天所有飛機都處理完畢，今天持續進駐桃機協助。

王國材指出，今起將透過兩部分降低影響，第一，將透過航管請各國飛往台北飛航情報區班機，盡量在起飛機場，不要那麼早來，不要在空中盤旋；第二，會將3天南跑道維修時間縮短為2天，今天晚上12點前維修完畢。

王國材指出，這次的確跑道維修衝擊比想像大，在標準作業程序上，包括跟航空公司和機場溝通是否有更精進地方，也會做些檢討。

桃機公司規劃明天恢復雙跑道起降，力拼今午夜前維修完工，王國材表示，今天雖然還是會影響，但希望將影響降到最少，上午從歐美來的班機都正常降落，但今天上午11點後為高峰點，交通部次長和民航局局長都在桃機，都會協助馬上及時處理。

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