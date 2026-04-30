5星飯店保全PO監控畫面「房間隨我看超爽」　業者聲明：已報警

▲有男子自稱是某五星級酒店的員工，他PO出與大量監視器同框的自拍照，並稱「1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽」，在網上被怒批。（圖／翻攝自threads）



記者彭懷玉／台北報導

一名網友29日在社群平台發文，自稱任職於新北北海洲際酒店，並貼出在監控室與多個監視器畫面同框的自拍照，內容提及「1晚1萬多元的房間隨便我看」被砲轟，有網友質疑「那個監視器是在房間裡面嗎？」對此，新北北海洲際酒店發出聲明表示「已停止該人員所有工作權限」，並強調「館內監視系統並未涉及任何客房或私人空間，同時亦依相關法規定期進行反針孔設備檢測。」

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▲新北北海溫泉洲際酒店去年11月才在金山開幕。（示意圖／記者彭懷玉攝）



業者發布聲明表示，事件起因為合約保全公司人員擅自於個人社群帳號發佈相關影像與內容，已嚴重違反飯店對於客戶隱私與資訊安全的規範。飯店強調對此高度重視，並對事件造成外界疑慮致歉。業者指出，飯店在接獲反映後，已於事發當日上午立即啟動內部檢視機制，並第一時間停止該人員所有工作權限，同時要求刪除相關貼文內容。

業者進一步指出，該人員行為已涉及違反個資保護規定及相關法規，飯店已主動向主管機關及警方通報，後續將全力配合調查，並不排除追究相關法律責任，以維護品牌及客戶權益。

針對外界關注的隱私問題，飯店說明，館內監視系統僅設置於公共區域，並未涉及任何客房或私人空間，同時亦依相關法規定期進行反針孔設備檢測。業者表示，未來將持續強化內部管理與作業流程，以確保旅客隱私與安全獲得完善保障。

▲新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）。（示意圖／記者彭懷玉攝）



一名網友於threads上貼出在監控室與多個監視器畫面同框的自拍照，內容提及「現在在五星級飯店上班，哈哈1晚1萬多塊的房間隨便我看超爽，不過台灣住宿真的很貴，我有那個錢我也不花錢住」，直到被炎上後表示，僅是分享工作日常，未拍攝到住客畫面，也無惡意，但坦言未了解相關規範，並已刪文。

事件延燒後，相關內容早已被網友備份，網友除了留言tag「新北北海洲際酒店」，並持續湧入留言，驚喊「這是資安漏洞，不敢住了」、「飯店是否有做好員工訓練？」、「這是真的嗎，住你們的飯店會被你們的人員隨便看到爽嗎？這是被允許的嗎？」、「那個監視器是在房間裡面嗎？如果不是的話這人不就是在污衊品牌形象」、「這是基本職業道德問題」等質疑聲音。