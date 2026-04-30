鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

記者黃翊婷／綜合報導

女星王俐人跨足成人直播平台SWAG，大膽造型及互動方式引發各界正反意見討論。有網友好奇發問，若換成藝人天心是否會輾壓王俐人？大多數網友都給出肯定答覆。至於是否有可能受到SWAG邀請宣傳，天心表示「屬性不同應該不會」。

▲王俐人近期因進軍成人直播平台，引發外界正反意見討論。（圖／翻攝自臉書）

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49歲的王俐人早年以模特兒身分出道，演出《麻辣鮮師》後打開知名度，卻歷經投資受騙、負債千萬低潮，20年前還拍過一支全裸的洗髮精廣告。如今她跨足成人直播平台SWAG，突破尺度的互動與話題經營，讓她再度翻紅，IG付費訂閱人數甚至超越南韓啦啦隊女神李珠珢。

王俐人翻紅後，隨之而來的負面評論也不少，但仍有不少人為她聲援，認為她選擇以這樣的方式勇敢面對債務，不該被看輕。還有網友在PTT好奇發文，如果換成藝人天心（50歲）是否會輾壓王俐人？其他網友紛紛留言回應，「直接輾壓」、「等級差太多了」、「以前年代邱淑貞、翁虹、關之琳、鍾楚紅、李嘉欣放到現代還是贏95％」。

▲50歲的天心外貌保養極佳。圖為過去天心參加電視金鐘獎頒獎典禮的畫面。（資料照／攝影中心攝）

天心28日參加電影《祭弒》首映記者會時，被問到王俐人登上SWAG直播一事，若平台方邀請她去宣傳電影，是否會同意合作？她僅表示，「屬性不同應該不會，我們是恐怖片啦。」