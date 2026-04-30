林逸欣醫生父癌逝！一票淚謝他留下「1寶藏神物」造福人群

▲林醫師研發的精油膏造福許多人。（圖／翻攝自FB／林春銘醫師神經醫學網）

記者鄺郁庭／綜合報導

「音樂精靈」林逸欣的父親是台南知名神經內科醫師林春銘，日前驚傳罹癌過世，林逸欣今（30）日發文證實死訊，告別式已落幕。她透露，爸爸在5年前就被診斷出攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭，人在今年4月初過世。消息曝光後，許多網友相當不捨，也紛紛感謝起林父生前製作薰衣草精油、香茅精油膏造福眾人。

看到林醫師過世的消息，就有網友難過直呼，「本想找一天要去台南，找林醫師買薰衣草精油膏」、「看到新聞真的不敢相信是真的。」還有網友昨日才發文分享，「台南林春銘診所精油膏真的是助眠天花板，已經用空不知道幾罐了，每次伴手禮都是送這個，除了幫助失眠還可以舒緩頭痛、放鬆心靈！而且不油膩超級香又涼爽～真的是寶藏神器啊啊！」

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「診所精油膏」去年爆紅 一度賣到缺貨

據了解，林逸欣父親年輕時白手起家、堅持理想，並在40多年前開了全台第一間神經內科專科診所。而林父診所推出的薰衣草精油膏，也曾是林逸欣婚禮的伴手禮之一，近來在網路上意外暴紅，吸引許多民眾前往掃貨。林逸欣透露父親死訊後，也有不少網友感念林春銘留下的薰衣草精油、香茅精油膏表示「謝謝您造福人群」。

林逸欣稍早發文，證實父親死訊，透露爸爸在5年前就被診斷出攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭，因此這些年她時常回台南陪伴父親，去年8月也趕在父親還在世時及時補辦婚禮，去年底她透露爸爸住院，但並未提到爸爸病情，而爸爸罹病消息保密到連林逸欣經紀人、朋友都不知道。