沒醫院沒捷運《淺山居》一元入主？自然環資攜手7-ELEVEN小額捐助野生動物蓋好宅

▲自然保育與環境資訊基金會攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，於4/29（三）舉辦「《淺山居》一元入主——讓淺山動物坐擁星光家園」記者會及啟動儀式，號召全民參與「一元入主」公益行動，關注棲地破碎化，共同為淺山野生動物重建星光家園。（由左至右）自然環資副執行長劉祐君、自然環資董事陳建志、環境部部長彭啓明、統一超商公共事務部部長李至和、自然環資董事長陳瑞賓、林業保育署保育管理組組長王怡靖、公益大使李霈瑜（大霈）、自然環資董事盧道杰等人皆出席響應。（圖／自然環資提供，以下同）

記者萬玟伶／台北報導

最近網路上出現一篇超狂的建案情報！當大家為捷運宅擠破頭時，2026年竟橫空出世異類神作《淺山居》。號稱全MIT原生木材打造的零鋼骨建築，主打四面採光但零房零廳，甚至推出能「腳踏實地」的地下房型。更狂的是，這裡10分鐘內保證沒捷運、沒校區也沒醫院！這個挑戰現代人居住底線的條件到底誰買單？其實跳脫人類的視角與居住標準，《淺山居》正是專為穿山甲、大赤鼯鼠與領角鴞等野生動物量身打造的頂配「好宅」，遠離光害的純粹自然，才是淺山動物們最奢華的夢幻居所。

這場由財團法人自然保育與環境資訊基金會（簡稱自然環資）所發起的公益行動，透過翻玩房產廣告的創意文案，試圖喚起大眾對「淺山棲地破碎化」的關注。自然環資長期以來致力於環境保育與環境資訊傳遞，今年更是二度與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台深度合作，希望透過創新的溝通方式，邀請全民參與這場「一元入主」的公益行動。透過全台門市的力量，讓守護自然的行動能夠走入民眾的日常，共同為淺山動物重建一座遠離開發威脅的星光家園。

自然環資董事長陳瑞賓在4/29的記者會中，特別定義「淺山」在台灣生態中的關鍵地位。他指出，淺山地區約佔台灣土地面積的三成，是人類生活圈與自然生態交會最頻繁的地帶，範疇涵蓋了森林、農地、果園與埤塘，孕育著極為豐富的生物多樣性。然而這裡既是人類日常生產與生活的空間，也是許多野生動植物共同生存的家園。正是因為這種「高度重疊」的特性，讓淺山地區承受了巨大的土地開發壓力。

▲自然環資董事長陳瑞賓期許本次活動能讓更多民眾共同關注環境議題，並支持棲地守護與環境教育。

陳瑞賓更指出，這幾年在FB、IG、Threads等社群平台上，頻頻有網友PO出野生動物出現市區的貼文，例如台灣藍鵲在都市公園「巴頭」路人，或是白鼻心與飛鼠闖入住宅閣樓，以及被戲稱為「隨便鳩」在各陽台簡易築巢的珠頸斑鳩，經常引發網友熱烈討論。然而當大家覺得畫面可愛有趣時，背後反映出的，其實是棲地遭到破壞或光害侵擾後，動物們被迫無家可歸的嚴肅警訊。

為了應對這些挑戰，陳瑞賓強調需要建立長期且穩定的保育機制，而「環境公益信託」正是基金會的核心模式。「自2000年起，我們引進國外國民信託概念，推動大眾共同參與的保育方式。透過與土地擁有者簽訂永久性保育契約，並向政府申請成立公益信託，確保土地能獲得長期保護。守住一塊淺山棲地，除了替失去家園的動物保留重返大自然的空間，也能穩固整體生態系的健康與韌性、促進生物多樣性，並發揮森林固碳功能，進一步減緩氣候變遷與全球暖化帶來的衝擊。」

2014年，自然環資接替荒野保護協會，擔任全台第一個環境公益信託「自然谷環境教育基地」的受託人；2022年起，自然環資再受託維運「阿里磅生態農場」，其多元的棲地環境成功吸引台北赤蛙、柴棺龜與麝香貓等珍稀物種。今年這兩個受託管理的基地雙雙獲得林業及自然保育署OECM認證，共同守護超過五百種野生動植物！陳瑞賓也欣喜分享，「先前我們向農業部申請的首個以自然保育為主軸的公益信託已正式獲准，預計將使自然谷基地的保育面積擴增百分之五十。這項計畫目前已吸引多位地主主動響應捐地，期盼藉此進一步擴大台灣民間保育的實質影響力！」

中央政府部會也對此次公私協力的創意行動表示強力支持。環境部部長彭啓明表示，環境治理不能只停留在辦公室內的政策制訂，必須走入人群與民間力量結合。他提到政府目前正積極推動創新的種樹計畫，透過改變環境生態來達到降溫與淨化空氣的目標。淺山地區作為都市與山區的緩衝帶，正是推動生態永續的重要場域。彭啓明部長也肯定7-ELEVEN門市通路的影響力，能讓原本艱澀的保育議題轉化為全民日常。

▲環境部部長彭啓明出席，並期待未來有更多企業與民間跨界攜手的可能性。

農業部林業及自然保育署保育管理組組長王怡靖則分享了「OECM保育共生地」的政策成果，讚許自然環資基金會旗下的「自然谷環境教育基地」與「阿里磅生態農場」雙雙獲得認證，展現了民間團體在法定保護區之外守護棲地的實質成效。目前林保署也正針對光害防制擬定指引，將實驗結果轉化為政府與NGO共同遵循的標準，期待讓淺山能真正成為野生動物的「好景第一排」。

▲農業部林業及自然保育署保育管理組組長王怡靖表示，期待政府與民間團體及企業攜手合作，共同推動保育工作。

二度擔任活動公益大使的藝人李霈瑜（大霈），平時在生活中便高度重視減碳與環保，並認為守護地球不應只是口號，而是要落實到日常。對於這次「淺山居」的創意切角，她認為非常能引起現代年輕族群的共鳴，在大家忙著存錢買房的同時，也能反思大自然所面臨的居住危機。大霈感性呼籲，她很高興自己能發揮演藝人員的影響力，將這份關注從同溫層推向更多跨年齡層的受眾，鼓勵大家在前往7-ELEVEN消費時，能簡單投下零錢參與捐款，讓這份小小的力量積沙成塔，轉化為強大的保育行動。

▲擔任《淺山居》公益行動大使的李霈瑜（大霈），希望透過自身的影響力，號召更多民眾來守護淺山動物。

自然環資副執行長劉祐君也進一步總結了基金會近年來的重大成果。她指出，自然環資投入環境守護已超過26年，從早期的資訊傳播到如今落地現場的棲地管理，服務範圍更是從陸域延伸至海域，例如號召了超過兩百位潛水志工，進行監測範圍遍及全台與離島的珊瑚礁體檢計畫。

去年基金會共舉辦超過270場環境教育活動，吸引3.5萬人次參與。響應世界地球日的「百萬綠行動」，涵蓋了55項友善地球的日常實踐，亦號召20萬人響應，顯現出民眾近年對於保育永續議題愈趨重視，也願意培養成日常習慣，為環境盡一份力。

劉祐君表示，今年的目標是透過300場教育活動，並且預估能為台灣守護至少12公頃的保育棲地、保護約550種原生動植物。系列行動也預計能達到500萬人次以上的觸及率，讓「守護百分之三的棲地、帶動四分之一人口參與」的願景不再遙遠。

▲自然環資副執行長劉祐君表示，今年將透過環境教育講座、生態工作假期與各種生態體驗活動等實體參與方式，讓更多人接觸、理解環境議題。

今年與7-ELEVEN的合作，除了門市最直觀的零錢箱捐款，今年也有因應消費習慣轉變的APP捐款功能。民眾只要透過手機下載OPENPOINT APP或是使用ibon便利生活站，就能小額捐款。為了增加互動性，今年也推出了「賀成交」互動小測驗，只要簡單三個步驟，就可以在線上帶著野生動物「入主新屋」，還可以把「賀成交」的海報分享至社群平台，擴大倡議影響力！

▲自然環資也與7-ELEVEN推出全新捐款禮「野外觀察組」，萬用袋裡裝著紙望遠鏡與放大鏡小卡，讓捐款朋友能隨時隨地觀察大自然！

正如董事長陳瑞賓一再強調的，「人們因了解而行動，環境因行動而改變。」從一元入主到萬人守護，自然環資與7-ELEVEN的合作證明環境保育，也可以是有趣、有感且每個人都能輕易觸及的日常行動。當大眾開始理解淺山動物的需求，才能真正打造這座「淺山居」好宅，使其真正成為台灣土地上永續存在的星光家園。

更多《淺山居》以及自然保育永續議題，請至自然保育與環境資訊基金會官網：

https://tnf.org.tw/tnf2026opcsr