季麟連嗆「開除韓國瑜」　當年上司阿扁嘆：不知道他變這麼多

▲季麟連、陳水扁。（圖／翻攝總統府網站)

記者杜冠霖／台北報導

國民黨內因軍購特別條例金額意見分歧，國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁試圖推動「3800億＋N」版本，多位藍委、藍營縣市首長支持8000億版本，立法院長韓國瑜私下也透過藍委表達支持同版本，卻遭國民黨副主席季麟連在中常會上點名，若屬實「建請開除黨籍」。季麟連「一戰成名」，前總統陳水扁當年晉升季麟連為二級上將，對於網友詢問，阿扁坦言，季麟連當年表現沒問題，但人都會變，20年來沒有聯絡，不知道他變這麼多，阿扁都不認識他了！

▼國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）



季麟連揚言開除韓國瑜黨籍，韓國瑜透過臉書發文，以「5個無愧」回應，強調「無愧於國家、人民、職責、黨與內心」，多位藍營黨公職留言力挺，黨主席鄭麗文也留言加油，卻被韓粉灌爆砲轟，「最該被開除的是你」、「大頭症」。

而當年將季麟連晉升為二級上將的，正是前總統陳水扁，有網友到陳水扁的社群留言詢問此事。陳水扁回應，季麟連是出身最辛苦的海軍陸戰隊的高將，當年表現沒問題，但人都會變，20年來沒有聯絡，不知道他變這麼多，阿扁都不認識他了。

陳水扁2006年2月時主持國軍晉任二級上將暨授勳典禮，當年包含沈國禎、季麟連、吳達澎、趙世璋、王立申等五位二級上將晉任。

陳水扁當時致詞時表示，非常高興能夠親自授予沈國禎、季麟連、吳達澎、趙世璋、王立申等五位二級上將的官階，國家勳章與官階的賦予，是一份光榮的肯定，更是一項嚴肅的責任。面對未來的挑戰，阿扁要以三軍統帥的身分，勉勵五位國軍菁英中的菁英，要以「信心」收服軍心部隊、以「決心」形塑紀律士氣，以「恆心」捍衛國家安全。

陳水扁指出，絕不容許部分在野黨領袖唱和中國的論調，將台灣民主鞏固與深化的進程指稱為所謂的「片面分離主義」，我們更不能接受未經兩千三百萬台灣人民同意，就將統一列為兩岸關係的終極目標。台澎金馬能夠屹立不搖，關鍵即在我們擁有堅強的國防武力以及軍隊國家化的現代化國軍做後盾，才能維繫國家的繁榮發展。

陳水扁當時也介紹，沈國禎上將治軍嚴謹，領導卓越；季麟連上將忠誠勤敏，積極進取；吳達澎上將果敢堅毅，固守前線；趙世璋上將勤訓精練，認真負責；王立申上將素養豐富，忠勤精實，都是最優秀的國軍將領。隨著官階與職務的調整，未來仍需要大家持續的為國軍的建軍備戰竭盡心智，戮力以赴，引領國軍開創更嶄新的一頁，邁向更光明的里程。